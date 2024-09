Nous avons pris en main la MagicPad 2 de Honor, une tablette très agréable avec de beaux atours

Honor a présenté la MagicPad 2 à l’occasion de l’IFA. Dalle OLED 144 Hz. Snapdragon 8s Gen 3. Quadruple haut-parleur. Batterie de plus de 10000 mAh. Compatibilité iMax Enhanced et DTS-X. Le tout pour moins de 600 euros. Sur le papier, les arguments sont nombreux. Quelques heures plus tard, nous avons eu l’opportunité d’essayer cette tablette aux allures d’iPad Pro. La promesse est-elle tenue ou était-elle trop belle ?

Honor a présenté de nombreux produits lors de l’IFA de Berlin qui a démarré le 6 septembre 2024. Le Magic V3 que nous avons testé. Le MagicBook Art 14, cousin germain du MateBook X Pro (2024) qui bénéficiera en Europe d’une version Intel et d’une version Qualcomm. Une première pour la marque. La Honor Watch 5, une montre qui, de loin, pourrait être confondue avec une Apple Watch. Et la MagicPad 2, tablette qui sera proposée en France à 600 euros, à quelques centimes près.

Lire aussi – C’est vraiment la meilleure tablette d’Apple, mais elle a un petit problème. Notre test de l’iPad Pro 2024

Cette tablette promet une expérience qualitative pour son prix. Voire haut de gamme. Voici quelques caractéristiques techniques à retenir :

Dalle OLED 144 Hz de 12,3 pouces

144 Hz de 12,3 pouces Définition 3000 x 1920 pixels

Snapdragon 8s Gen 3

256 Go de stockage

Batterie de 10050 mAh compatible charge rapide 66 watts

compatible charge rapide 66 watts Huit haut-parleurs et trois microphones

Capteur photo 13 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.0

Capteur selfie 9 mégapixels

Compatibilité Wifi 6, Bluetooth 5.3

La MagicPad 2 de Honor ressemble à un iPad Pro

Visuellement, la tablette ressemble beaucoup à un iPad Pro, voire un iPad Air (2024), avec ces tranches rectilignes, son châssis métallique et ses doubles ouvertures pour les haut-parleurs sur les tranches. Ce n’est certainement pas un hasard. Vous découvrez ici la version blanche, avec cet effet légèrement nacré. Mais la MagicPad 2 existe aussi en noir. La tablette est également très fine (5,8 mm) et très légère (555 grammes). En revanche, la MagicPad 2 opte pour un format d’écran plus allongé. Ce qui est parfait pour lire un magazine ou une bande dessinée. Ce qui est très appréciable pour les films et les séries.

L’écran est indéniablement l’une des forces de ce produit. La définition est bonne, puisqu’elle dépasse le Quad HD+. Les couleurs semblent plutôt maitrisées. À cela s’ajoute la prise en charge des codecs IMAX Enhanced et DTS-X. Nous avons donc là une belle plate-forme pour le multimédia. La dalle est aussi compatible avec toutes les fonctions liées à la fatigue oculaire que nous avons rencontrées dans le Magic V3. Si l’écran offre une meilleure lisibilité en intérieur, il est tout de même suffisamment lumineux pour être utilisé en extérieur. Attention cependant aux reflets qui peuvent gêner. Enfin, l’ajout du 144 Hz nous parait accessoire ici, le 120 Hz étant largement suffisant.

La MagicPad 2 est une tablette puissante, parfaite pour le multimédia

À l’usage, la MagicPad 2 ronronne. Et c’est logique. Elle est pourvue d’un Snapdragon 8s Gen 3 qui développe une belle puissance, mais qui présente aussi l’avantage d’être moins énergivore et chaud que la version standard du SoC. Aucun usage ne devrait résister à cette tablette qui bénéficie aussi des fonctions liées à l’IA que nous avons croisées avec le Magic6 Pro et le Magic V3. La tablette profite d’ailleurs de tous les avantages de l’écosystème de Honor : un argument de plus si vous avez déjà un MagicBook, Magic6 Pro ou un Honor 200 Pro, par exemple.

L’interface est Magic OS 8, basée sur Android 14. Elle est presque identique à celle du Magic V3 que nous testé. Nous y retrouvons Magic Portal, Magic Ring, les logiciels développés par Honor et les quelques applications commerciales déjà croisées avec le Magic6 Pro : Tiktok, Facebook, Booking, Netflix, WPS, etc. La liste reste assez contenue. N’oublions pas non plus la suite de Google. L’interface s’adapte bien aux deux orientations de la tablette grâce à ce dock à largeur variable.

Le capteur photo 13 mégapixels à l’arrière de la tablette est peut-être anecdotique, mais il est tout de même de bonne qualité. Les quelques photos que nous avons prises sont détaillées et colorées. Le capteur selfie 9 mégapixels à focale fixe est clairement moins qualitatif. Et c’est dommage, parce que c’est certainement le capteur le plus utile des deux. Cette prise en main est toutefois trop courte pour juger aussi vite des qualités et défauts de ces deux capteurs. De même pour la puissance, l’autonomie, la stabilité et la chauffe : nous n’avons effectué aucun de nos benchmarks habituels. Mais ce premier contact est vraiment positif.

Le Magic Pencil de Honor est un compagnon idéal pour la MagicPad 2

La MagicPad 2 est accompagnée de deux accessoires. D’abord, le Magic Pencil, un stylet tactile de très bonne facture, bien équilibré et offrant une bonne sensation d’écriture. Naturellement, Magic OS est entièrement compatible avec cet accessoire (avec reconnaissance d’écriture manuscrite) et propose quelques logiciels pour en tirer parti. Le stylet est Bluetooth et se recharge sur la tranche de droite (avec le réglage du volume). Un emplacement magnétique permet de bien le positionner.

Honor proposera aussi un clavier Bluetooth qui peut aussi servir de coque pour le transport. Cet accessoire n’était pas disponible lors de notre prise en main. Les deux accessoires seront normalement vendus séparément, mais seront offerts à ceux qui achèteront la tablette dès son lancement. Encore faut-il savoir quand elle arrivera !