Nouvelle itération pour le mètre étalon des tablettes haut de gamme. La Samsung Galaxy Tab S10+ remonte sur le ring en 2024, face à une concurrence féroce. Fait-elle encore le poids dans un marché de plus en plus disputé ? On vous dit tout dans ce test.

Faut-il encore se tourner vers Samsung pour obtenir la quintessence de la tablette Android ? Nous avons déjà répondu à cette question sur le test de la Galaxy Tab S10 Ultra. Mais c’est un gros bébé de 14 pouces, pas à mettre entre toutes les mains… et pas accessible à toutes les bourses. La Galaxy Tab S10+ est plus discrète malgré ses 12,4 pouces de diagonale. Elle est aussi moins onéreuse.

Cette nouvelle mouture de la tablette haut de gamme donne déjà une idée du marché. Les consommateurs cherchent de la puissance, un grand écran détaillé… et un stylet pour dessiner ou prendre des notes. Le design ne semble pas déterminant. Les bases sont posées. Le constructeur coréen a d’ailleurs supprimé la version « classique » pour se concentrer vers le très haut de gamme en 12 pouces et 14 pouces.

Prix et disponibilité

La Samsung Galaxy Tab S10+ est commercialisée depuis début octobre 2024 sur le site Samsung, mais également auprès des revendeurs classiques comme Boulanger, Darty ou Fnac. Cette tablette haut de gamme existe dans deux configurations, à savoir 12 Go de mémoire vive et 256 ou 512 Go de mémoire de stockage au prix conseillé de 1149 euros. Samsung n’a pas modifié ses tarifs depuis l’année dernière.

La tablette existe en gris ou argent. Dans cette gamme tarifaire, la Huawei Matepad Pro Papermate Edition ou Xiaomi Pad 6S Pro sont les principaux concurrents. Sans spoiler la rubrique Performances ou écran, les compétitrices sont moins chères, mais aussi moins bien équipées.

Samsung Galaxy Tab S10+ Poids 571 g Dimensions 285,4 x 185,4 x 5,6 mm Ecran AMOLED 2X

12,4 pouces

2800 x 1752 pixels

120 Hz

Photo arrière Capteur 13 MP Photo (avant) Capteur 12 MP OS Android 14 + OneUI 6.1 SoC MediaTek Dimensity 9300+ stockage 256 Go microSD oui RAM 12Go Batterie 10090 mAh Recharge rapide 45 Watts

chargeur non fourni

Design

Vous avez aimé le design de la Samsung Galaxy Tab S9+ ? Vous n’allez pas être dépaysé, le look de la Samsung Galaxy Tab S10+ est exactement le même. Il n’y avait déjà pas une énorme différence esthétique entre la Galaxy Tab S8+ et S9+, mais le constructeur sud-coréen a encore rationnalisé le design. Il a repris la même recette, qui avait fait son succès.

Est-ce gênant ? Absolument pas. Une tablette se garde généralement plus longtemps qu’un smartphone. A la maison, on ne se pavane pas du look de son ardoise numérique. Au bureau, c’est un objet fonctionnel, protégé par une housse, le design est secondaire. Par ailleurs, pour les utilisateurs, c’est probablement bénéfique puisque le constructeur a préféré garder les mêmes gabarits 3D extérieurs, les recherches artistiques pour se concentrer sur l’intérieur de la machine.

Ainsi, longueur et largeur n’ont pas bougé d’un iota sur cette nouvelle génération. Seul l’épaisseur a perdu 0,1 millimètre ! Comme chez le grand frère Ultra (14 pouces), une cover keyboard (un étui clavier dans la langue de Molière) existe sur cette tablette haut de gamme S10+ pour la « modique » somme de 259 euros.

Malgré tout, la Galaxy Tab S10+ est sensiblement plus légère (14 grammes) que son aïeule. Par rapport à ses concurrentes, elle s’avère plus lourde que l’Honor MatePad Pro 12,2 (+ 63 grammes), mais aussi plus légère que l’iPad Air 13 2024 (- 46 grammes).

Audio

Concernant l’audio de la Samsung Galaxy Tab S10+, la configuration reste fidèle à celle de la génération précédente. On retrouve ainsi quatre haut-parleurs, répartis aux quatre coins sur les petites tranches. Ces composants ne font pas dans la dentelle : le son est puissant et satisfaisant. Les médiums et aigus sont bien restitués, mais c’est surtout les graves que l’on remarque. Des basses profondes remplissent l’espace. Cette tablette peut se passer d’enceinte Bluetooth pour « ambiancer » une pièce.

Samsung poursuit son partenariat avec Dolby pour le traitement sonore. Ainsi, une rubrique Dolby Atmos est présente dans les paramètres sonores du Galaxy Tab S10+. Toutefois, l’algorithme n’est pas activé par défaut. De plus, il n’est pas perceptible lors de nos tests musicaux. La qualité native des haut-parleurs ne lui laissant pas la place.

Ecran

Comme sur la génération précédente, Samsung garde une dalle de 12,4 pouces Dynamic AMOLED 2X. La définition reste inchangée (2800 x 1752 pixels) comme sa densité de 266 pixels. Le constructeur n’apporte strictement aucune amélioration par rapport à la Tab S9+. C’est d’autant plus regrettable que la version 11 pouces n’existe plus. On critique cet écran pour cette nouvelle itération, mais il faut nuancer.

Samsung est un producteur de dalles et ses écrans font généralement partie des atouts des téléphones ou tablettes éponymes. En l’espèce, cette dalle reste une référence. Son maillage de pixels la rend suffisamment précise pour la création numérique. Sa luminosité est suffisante pour une lecture confortable en extérieur. Son taux de rafraichissement de 120 Hz assure également un bon confort visuel en toute occasion. C’est véritablement la copie conforme de sa grande sœur Ultra, mais en plus petit.

Quand on regarde du côté des paramètres, les options sont correctes, mais la concurrence propose plus. L’utilisateur a le choix entre une colorimétrie vive (par défaut) ou naturelle. Dans le calibrage vif, un curseur autorise le réglage de la température ainsi que celle de la balance des blancs. A défaut d’être ludique, c’est efficace. En plus du classique mode réduisant la lumière bleue, une option permet d’améliorer la sensibilité de la dalle si une protection d’écran existe. Ces petits raffinements confèrent à la Samsung Galaxy Tab 10+ un usage sur-mesure.

Interface et connectivité

Samsung a savamment amélioré sa surcouche graphique sur ses mobiles et tablettes. Les utilisateurs achètent souvent une tablette coréenne pour disposer de la même interface et des mêmes routines logicielles que sur leur téléphone. Il est vrai que le rubriquage et les applications figurent parmi les références Android. Le changement dans la continuité.

Depuis l’année dernière, l’heure est à l’intelligence artificielle. C’est un argument markteting… même si le consommateur ne sait pas à quoi ça sert ou ne l’utilise pas… Samsung distille son approche de l’IA avec Galaxy AI. Déjà présent sur la Galaxy Tab S9+, on retrouve donc l’assistant Notes mais il a pris un sacré coup de jeune. Non seulement il transcrit vos notes manuscrites et les résume, mais désormais il les traduit et autorise l’insertion de croquis générés par l’intelligence artificielle. C’est ultra pratique car ça fonctionne bien. Il existe également la possibilité de synthétiser des notes vocales.

La retouche d’image avec détourage, déplacement ou suppression d’élément fonctionne également très bien. Le plus impressionnant est probablement la génération de croquis par l’intelligence artificielle. Vous gribouillez un animal ou un personnage, un superbe personnage apparait dans un des cinq styles (aquarelle, Illustration, Esquisse, Pop Art, Cartoon 3D) avec quatre propositions graphiques. C’est gratuit, illimité, sans prompt (commandes pour décrire le résultat escompté) et c’est plutôt graphique et esthétique.

Tous ces outils liés à l’intelligence artificielle sont de qualité. Ils fonctionnent parfaitement en français. Le problème est toujours le même. Le puissant SoC ne suffit pas à exécuter les IA génératives, une connexion à internet est nécessaire, avec des données sensibles qui peuvent donc fuiter… Il existe bien la possibilité de cocher l’option « traiter les données sur appareil uniquement », mais l’IA générative est réduite comme peau de chagrin.

Performances

Cette année, le constructeur s’est tourné vers MediaTek pour sa Tab S10+, avec le SoC Dimensity 9300+. Dans la S10 Ultra -qui disposait du même équipement- nous affirmions que c’était « tout simplement l’appareil Android le plus puissant que nous ayons testé ». Sans surprise, les performances sont ici aussi monstrueuses.

En bureautique, cette tablette atteint le gigantesque score de 16032 points sous PCMark10. Autant dire que cette Galaxy S10+ est excellente pour travailler en lui adjoignant une cover keyboard. En gaming, les benchmarks atteignent également des scores très élevés. Ils sont très légèrement plus faibles qu’avec le Qualcomm Snapdragon Gen 3 du OnePlus 12, mais ce dernier embarquait 4 Go de RAM supplémentaire.



En d’autres termes, cette tablette est un monstre de puissance. La même puissance que la grande sœur Ultra, juste un écran plus petit. C’est donc la parfaite tablette pour les créatifs pour associer des calques, effets, filtres complexes. Sans surprise, sur l’exigeant jeu Genshin Impact, la S10+ se calibre par défaut en graphisme élevé… et tourne même en maximum.



Autonomie et charge

Le design de cette nouvelle tablette n’a pas changé et la batterie non plus. La Samsung Galaxy Tab S10+ embarque en effet un accumulateur de 10 090 mAh comme la S9+. C’est un peu moins que sa grande sœur Ultra mais cette dernière possède un écran de 2,2 pouces plus grand. En revanche, par rapport à ses concurrentes, la batterie est du même acabit. L’Apple Air 13 (2024) se distingue par 250 mAh supplémentaires.

Avec le mastodonte MediaTek Dimensity 9300+ et ses 12 Go de mémoire vive, l’autonomie peut susciter des inquiétudes. Elles sont fondées. En effectuant des tâches bureautiques intensives en continu sous Work 3, la tablette flanche au bout de 8 heures et 7 minutes. Un résultat faible, mais rappelons que la luminosité de la Galaxy S10+ est forte à 50%. On peut passer à 25% en intérieur, sans gêne. Sur ses spécifications techniques, Samsung indique d’ailleurs une autonomie maximale (donc luminosité à 0%) de 16 heures, identique à la S9+, mais jusqu’à 11 heures en « usage internet avec WiFi », soit 1 heure de plus que la génération précédente.

En matière de charge, Samsung continue à jouer les radins en faisant abstraction d’un chargeur. Le constructeur coréen assure que cette Galaxy Tab S10+ est compatible avec un chargeur 45 watts (prix conseillé 49 euros). Rien de nouveau sous le soleil, c’était en effet déjà le cas sur la Galaxy Tab S9+. La technologie de charge étant spécifique à Samsung, nous avons donc procédé à la charge avec un chargeur Samsung, mais 25 Whatts. Le temps de charge de 2 h 15 est donc élevé toutefois elle peut être écourtée avec un chargeur plus puissant.

Charge :

0 min : 0 %

10 min : 10%

30 min : 30 %

60 min : 50 %

1 h 45 : 91 %

2 h : 97 %

2 h 15 : 100 %

Photo et vidéo

La Galaxy Tab S10 Ultra est peut-être la plus chère de l’offre Samsung, mais cette Galaxy Tab S10+ n’a rien à lui envier, enfin presque. Un capteur principal de 13 millions de pixels avec zoom 8x est épaulé par un capteur ultra grand angle 0,5x. Une belle dotation pour une tablette. Samsung est en plus réputé pour ses capteurs ainsi que son traitement photo.

En ultragrand angle ou capteur principal, les clichés sont de qualité. On décèle du détail du 1x jusqu’en 8x. Les couleurs sont bien reproduites. C’est juste surprenant que Samsung plafonne le zoom numérique à 8x alors que l’IA pourrait restituer encore de bons clichés. On remarque en effet que le lissage numérique est correct jusqu’en limite de zoom numérique. On trouve encore du détail, sans trop d’aplats de couleurs.