Ausom n’est peut-être pas la marque de trottinette électrique la plus connue et, pourtant, elle propose des produits de qualité et la L2 Max ne fait pas exception à la règle. Voici notre test complet de la petite trottinette qui a (presque) tout d'une grande.

La marque chinoise Ausom se distingue par son orientation haut de gamme, puisque son offre débute autour des 600 € pour finir à 1000 € environ. Avec la L2 Max, nous sommes donc en présence de produits évolués et hautement technologiques, comme nous allons le découvrir ensemble dans les lignes qui suivent.

Prix et disponibilité

La L2 Max est disponible dès à présent sur le site de la marque, mais aussi chez certains revendeurs. Elle est actuellement commercialisée au prix de 849 € après avoir été lancée 100 € de plus. Un tarif plutôt élevé donc, même si l’on trouve aujourd’hui beaucoup plus cher, surtout pour retrouver les mêmes caractéristiques, comme la double suspension et l’intégration de deux moteurs qui sont capables de la propulser (sur voie privée) largement au-delà des 25 km/h réglementaires.

L’engin arrive dans un carton pensé pour une protection optimale. Outre la trottinette proprement dite, on retrouve les accessoires classiques dans la catégorie, comme tous les outils nécessaires (et même un peu plus), le chargeur secteur, ainsi que quelques petites originalités comme des gants blancs pour ne pas souiller la L2 Max, sans oublier un mode d’emploi plutôt complet.

Une mise en œuvre ultra rapide

Bon, les choses commencent plutôt dans la difficulté. L’Ausom L2 Max est lourde avec un poids qui dépasse les 33 kg. Autant dire que la sortir de son emballage n’a pas vraiment été une partie de plaisir. Un conseil, n’hésitez pas à demander l’aide d’un ami pour l’opération. Une fois fait, tout se passe nettement plus facilement. On remarque le soin apporté par la marque pour protéger les éléments sensibles avec des films, des mousses… Après avoir tout enlevé, nous commençons le montage. La marque nous simplifie la tâche, puisqu’il faut simplement mettre en place le guidon et l’écran de contrôle, puis une série de caches en caoutchouc noir pour protéger les différents axes. Aucun couple de serrage n’est indiqué et nous opérons donc « au feeling », mais rien de vraiment compliqué.

Nous prenons ensuite quelques minutes pour vérifier le serrage des autres éléments de la trottinette, mais rien ne bouge. Nous ajustons ensuite l’angle des différentes commandes au guidon, puis la pression des pneus (pression recommandée de 50 PSI, soit 3,4 bars environ). Vous l’aurez compris, en quelques minutes, voici l’Ausom M2 Max prête pour prendre la route.

Une partie-cycle qui mise sur le confort

L’Ausom L2 Max est une grande trottinette affichant une longueur totale de 128 cm et surtout un guidon perché à une hauteur de 143,3 cm, contre par exemple 127 cm pour la Xiaomi Electric Scooter 5 Pro. Selon le constructeur, elle est utilisable par des personnes mesurant entre 1,50 et 2 mètres…

La trottinette semble taillée pour l’aventure, avec son robuste cadre en aluminium 6061 qui propose des suspensions à l’avant et à l’arrière. À l’avant, la marque a opté pour une suspension cantilever, avec un amortisseur à ressort placé derrière la roue, tandis qu’à l’arrière nous trouvons un bras oscillant associé à un monoamortisseur. Voilà qui augure d’un grand confort, et ce d’autant plus que nous trouvons de gros pneus tubeless de 3 pouces de large pour 10 pouces de diamètre. On remarque que la marque a opté pour des enveloppes au profil plutôt cramponné. D’ailleurs, dans les images officielles de la trottinette, celle-ci s’aventure souvent sur des chemins de traverse.

De la puissance à revendre

Entrons dans le vif du sujet avec la motorisation de la L2 Max. Chaque roue accueille un moteur brushless de 1000 W pour une puissance combinée de 2000 W et même 2688 W en pic ! Il est possible de n’utiliser qu’un des deux moteurs pour une conduite plus… raisonnable et optimiser l’autonomie. Chaque moteur peut théoriquement délivrer un couple de 30 nm. La batterie 48 V prend place dans le généreux deck. Elle est logiquement plutôt costaude avec ses 20,8 Ah. Le bloc de charge fourni est relativement compact et vient se connecter à l’avant du deck. Une seconde prise est disponible, sans doute pour utiliser un deuxième adaptateur secteur et accélérer le temps de charge.

Ausom annonce une vitesse maximale de 65 km/h en utilisant le mode Race. Les modes Sport et Eco sont aussi là, sachant que seul ce dernier permet de se rapprocher de la limite des 25 km/h. Cette puissance permet, selon la marque, de franchir des pentes de 46 %, soit plus du double de la plupart des autres modèles du marché. Toujours selon la marque, l’autonomie pourrait atteindre les 90 km.

La trottinette est capable de gérer une charge de 130 kg. Lourde et puissante, la L2 Max se doit d’offrir un freinage à la hauteur. Pour cela, Ausom a opté pour deux disques mécaniques couplés à un dispositif antiblocage nommé E-ABS.

Un poste de pilotage haut de gamme

Le guidon de la trottinette est largement occupé. Nous trouvons tout d’abord un bel écran couleur de 4,5 pouces qui permet d’apprécier une interface réussie et plutôt ludique. Elle reprend en effet une organisation évoquant le monde automobile avec deux cadrans circulaires. La qualité de l’affichage est bonne, les informations demeurent lisibles, y compris en plein soleil.

De part et d’autre, deux leviers permettent d’actionner les freins. L’accélération est contrôlée via une gâchette positionnée à droite. Elle est facilement accessible par l’index d’une main de taille moyenne à grande. Du même côté, un commodo comprend trois boutons pour mettre sous tension l’engin, avec une petite subtilité sur laquelle nous reviendrons, pour changer le mode d’utilisation et pour allumer les feux. Côté gauche, outre le levier de frein précédemment évoqué, prennent place un premier bouton pour choisir d’utiliser un ou deux moteurs, un second pour le klaxon et un commodo manœuvrable avec le pouce pour utiliser les clignotants intégrés.

Pas d’application, mais quelques geekeries tout de même

Ausom a décidé de protéger votre investissement en introduisant deux technologies antivol. La première est le démarrage de la trottinette. Une fois mise sous tension, vous ne pourrez pas la démarrer sans avoir à montrer patte blanche. La marque a opté pour une solution originale, puisqu’il faut simplement passer sur l’écran une carte sans contact. On note qu’une seconde carte est fournie. Autre possibilité, plus classique celle-ci, saisir un code. Seconde protection antivol, la L2 Max dispose d’un emplacement caché pour un AirTag Apple.

La trottinette accueille un feu avant placé sur le garde-boue de la roue. Un choix également adopté pour le feu arrière qui signale également lorsque vous freinez. Les clignotants sont eux intégrés dans les angles arrière du deck. Enfin, pour le côté esthétique, voire « tuning », des bandeaux de LED garnissent le dessus de la plateforme ainsi que ses côtés, tandis qu'un autre court verticalement sur la colonne de direction. Petit plus toujours appréciable, deux prises USB sont disposées sur l’avant de la colonne de direction. Comble du luxe, on trouve une USB-A et une USB-C. Pratique pour recharger son smartphone ou une caméra d’action.

Ausom a décidé de se passer d’application, contrairement à la plupart de ses concurrents. Il est vrai qu’elle semble rarement réellement utile. Pourtant, les utilisateurs les plus pointilleux pourront accéder à ce que la marque nomme « Menu caché » et qui donne accès à des réglages avancés. Il sera ainsi possible de personnaliser la vitesse maximale atteinte par la L2 Max, d’ajuster la puissance de frein électronique (le frein moteur) ou encore de régler la force de démarrage.

À ne pas mettre entre toutes les mains

Il est donc temps de passer à l’action. Le démarrage avec la carte sans-contact donne évidemment un côté geek plutôt sympathique. Nous nous mettons à rêver d’une solution passant par le NFC de notre smartphone, histoire d’aller encore plus loin. Avant de s’élancer, il faut déplacer de quelques mètres la trottinette et surtout lui faire franchir une marche. On se rend alors compte du gabarit de l’engin qui ne nous semble pas optimal pour les petits gabarits. Il en est de même pour la hauteur du guidon qui culmine à plus de 1,40 m, soit quasiment la taille moyenne d’un enfant de 10 ans.

Dans un premier temps, nous jouons la prudence en utilisant un seul moteur et le mode Eco qui serait capable, selon Ausom, d’offrir à la L2 Max une vitesse maximale de 28 km/h, soit déjà plus que les 25 km/h autorisés par la législation française. Avec ce réglage, la trottinette se comporte comme un modèle classique qui atteint avec nos 80 kg la vitesse maximale de 27 km/h. Un modèle même plutôt sage qui démarre relativement lentement et ralentit dans les montées. Nous conservons le mode ECO, mais en activant le second moteur, celui situé à l’avant. Le comportement change nettement. La trottinette est franchement plus nerveuse avec des démarrages tonitruants et un ralentissement moindre dans les pentes positives.

Le mode SPORT permet quant à lui d’atteindre les 45 km/h, et ce, avec un ou deux moteurs. Logiquement, avec deux moteurs, la vitesse maximale est atteinte plus rapidement. Mais la L2 Max en a encore sous le capot et là, nous basculons dans un autre monde avec le mode RACE. S’il présente finalement peu d’intérêt avec un seul moteur (vitesse maximale de 50 km/h), il permet d’atteindre avec le second moteur les 65 km/h. Un mode à utiliser plus que jamais avec toutes les précautions d’usage : terrain privé, casque, gants…

La Ausom L2 Max affiche un comportement plutôt sain jusqu’à 45 km/h. Son gabarit lui offre une bonne stabilité, même si, forcément, il vient un peu limiter sa maniabilité dans les virages serrés. Le freinage offre alors un bon rempart : il présente un bon compromis entre progressivité et puissance avec en prime une endurance que nous n’avons pu prendre en défaut et un silence de fonctionnement parfait. Avec le réglage médian utilisé par défaut, le frein électronique semble peu présent. Nous avons choisi de le pousser au maximum via le menu caché évoqué plus haut.

Le confort ne nous a en revanche pas semblé exceptionnel, malgré la présence d’une double suspension. Celle-ci est tarée trop dur et, même si nous pesons notre poids, elle ne réagit que sur les gros chocs. En y regardant de plus près, il y a une possibilité d’ajuster la précontrainte des deux amortisseurs pour les assouplir un peu, mais il faut pour cela une clé spécifique qui n'est pas fournie. Les pneus plus cramponnés que ceux des trottinettes purement urbaines peuvent générer sur certaines chaussées quelques vibrations. À très haute vitesse, la tenue de route devient plus aléatoire, avec notamment un phénomène de guidonnage qui peut apparaître. Évidemment, les pilotes les plus aguerris trouveront là de quoi s’amuser, et ce, sans se ruiner, car rappelons que cette trottinette est largement sous la barre des 1000 €.

Une trottinette bien pensée au juste prix

L’ergonomie générale est correcte, grâce surtout à la présence d’un grand écran. Les poignées sont plutôt agréables et les deux leviers de frein facilement accessibles. C’est un peu moins le cas pour les boutons de réglage des modes de conduite également utilisés pour allumer les feux et pour enclencher le mode piéton (vitesse limitée à 6 km/h). La manipulation des clignotants n’est pas évidente, surtout pour les couper. Il arrive fréquemment de les oublier, car il n’y a pas de signal sonore. Le feu avant est puissant et projette un faisceau très blanc. Son positionnement bas favorise l’éclairage de la chaussée, mais, pour être vu dans la circulation urbaine, il faudra davantage compter sur les nombreuses LED présentes.

Le pliage est plutôt facile, puisqu’il suffit de dévisser une large molette orange. Évidemment, au regard des mensurations de la bête, celle-ci ne sera pas amenée à vous accompagner dans vos déplacements multimodaux. De même, difficile d’envisager sereinement de la monter par les escaliers au 5e étage d’un appartement.

Une autonomie solide, mais…

Ultra puissante, cette trottinette s’appuie sur une grosse batterie qui lui permet d’offrir une bonne autonomie, même s’il n’est pas possible d’atteindre les chiffres annoncés par la marque dans la vraie vie. Mesurer l’autonomie d’une trottinette est toujours très complexe, car de nombreux paramètres entrent en ligne de compte, comme le poids du pilote, le profil du trajet, la température ambiante… Ce sera d’autant plus le cas ici avec la possibilité d’utiliser un ou deux moteurs. En moyenne, en privilégiant les modes ECO et SPORT avec les deux moteurs actifs, nous avons pu atteindre 50 km d’autonomie avec une bonne marge. D’ailleurs, il vaut mieux en avoir, car la charge est très longue. Ausom a opté pour un bloc secteur plutôt compact et léger pour une grosse trottinette qui délivre une puissance relativement modeste (80 W environ). Une pleine charge réclame alors quasiment 10 heures. Il est possible d’utiliser simultanément un second bloc pour théoriquement diviser par deux ce temps de charge. Il est vendu 49 € sur le site du constructeur.