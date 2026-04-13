Tesla vient de décrocher une victoire historique pour son FSD en Europe

Le Full Self-Driving de Tesla est enfin autorisé en Europe. C'est aux Pays-Bas que la percée a eu lieu, après 18 mois de procédure réglementaire. Mais conquérir le reste du continent sera une autre bataille.

La conduite assistée avancée fait l'objet d'une surveillance croissante en Europe. Les autorités réglementaires imposent des exigences bien plus strictes qu'aux États-Unis, où les constructeurs peuvent en grande partie s'auto-certifier. Cette différence d'approche a considérablement ralenti le déploiement du Full Self-Driving de Tesla sur le Vieux Continent. Le système avait d'ailleurs récemment fait parler de lui. Une vidéo virale montrait une voiture de la marque traverser la barrière d'un passage à niveau sans ralentir avec le FSD activé.

L'approbation néerlandaise était attendue depuis plusieurs semaines. En janvier, Elon Musk avait évoqué une validation pour “le mois suivant”, un délai qui n'avait pas été tenu. En mars 2026, un nouveau retard avait été signalé. C'est finalement la RDW, l'autorité routière des Pays-Bas, qui a donné son feu vert le 12 avril. Plus de 18 mois d'analyse et des milliers de trajets de test sur les routes européennes auront été nécessaires.

De toekomst van mobiliteit is aangebroken FSD Supervised has been approved in the Netherlands 🇳🇱 & will begin rolling out in the country shortly! Trained on billions of kilometers of real-world driving data, it can drive you almost anywhere under your supervision – from… pic.twitter.com/M5Vv02YHUE — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) April 10, 2026

Tesla obtient enfin le feu vert pour son Full Self-Driving aux Pays-Bas après 18 mois de tests

Selon Tesla, la firme a produit des milliers de pages de documentation et réalisé des milliers de scénarios sur piste. Elle a aussi présenté des démonstrations aux régulateurs de presque tous les pays de l'Union européenne. La version européenne du Full Self-Driving diffère légèrement de la version américaine. Les profils de vitesse “Sloth” à “Mad Max” disparaissent au profit de réglages “Vitesse maximale” et “Décalage de vitesse maximale”. Il s'agit toujours d'une conduite supervisée de niveau 2, qui exige que le conducteur reste attentif à tout moment.

L'approbation néerlandaise constitue un premier verrou réglementaire levé, mais chaque pays européen devra conduire sa propre procédure. Tesla devra répliquer ce travail de certification marché par marché pour espérer un déploiement continental. En attendant, les dérives liées à une confiance excessive dans ces systèmes continuent d'alimenter les faits divers. Un conducteur américain avait récemment été arrêté ivre et inconscient au volant, comptant sur l'Autopilot pour rentrer chez lui. La technologie avance, les usages déraisonnables aussi.