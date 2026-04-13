Tesla vient de décrocher une victoire historique pour son FSD en Europe

Le Full Self-Driving de Tesla est enfin autorisé en Europe. C'est aux Pays-Bas que la percée a eu lieu, après 18 mois de procédure réglementaire. Mais conquérir le reste du continent sera une autre bataille.

Tesla Model Y Propulsion 2025 interieur

La conduite assistée avancée fait l'objet d'une surveillance croissante en Europe. Les autorités réglementaires imposent des exigences bien plus strictes qu'aux États-Unis, où les constructeurs peuvent en grande partie s'auto-certifier. Cette différence d'approche a considérablement ralenti le déploiement du Full Self-Driving de Tesla sur le Vieux Continent. Le système avait d'ailleurs récemment fait parler de lui. Une vidéo virale montrait une voiture de la marque traverser la barrière d'un passage à niveau sans ralentir avec le FSD activé.

L'approbation néerlandaise était attendue depuis plusieurs semaines. En janvier, Elon Musk avait évoqué une validation pour “le mois suivant”, un délai qui n'avait pas été tenu. En mars 2026, un nouveau retard avait été signalé. C'est finalement la RDW, l'autorité routière des Pays-Bas, qui a donné son feu vert le 12 avril. Plus de 18 mois d'analyse et des milliers de trajets de test sur les routes européennes auront été nécessaires.

Tesla obtient enfin le feu vert pour son Full Self-Driving aux Pays-Bas après 18 mois de tests

Selon Tesla, la firme a produit des milliers de pages de documentation et réalisé des milliers de scénarios sur piste. Elle a aussi présenté des démonstrations aux régulateurs de presque tous les pays de l'Union européenne. La version européenne du Full Self-Driving diffère légèrement de la version américaine. Les profils de vitesse “Sloth” à “Mad Max” disparaissent au profit de réglages “Vitesse maximale” et “Décalage de vitesse maximale”. Il s'agit toujours d'une conduite supervisée de niveau 2, qui exige que le conducteur reste attentif à tout moment.

L'approbation néerlandaise constitue un premier verrou réglementaire levé, mais chaque pays européen devra conduire sa propre procédure. Tesla devra répliquer ce travail de certification marché par marché pour espérer un déploiement continental. En attendant, les dérives liées à une confiance excessive dans ces systèmes continuent d'alimenter les faits divers. Un conducteur américain avait récemment été arrêté ivre et inconscient au volant, comptant sur l'Autopilot pour rentrer chez lui. La technologie avance, les usages déraisonnables aussi.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Accusé de monopole, Apple demande l’aide de Samsung pour prouver son innocence

Dans le procès qui l’oppose au gouvernement américain, Apple fait appel un allié inattendu : son concurrent Samsung. Comment la firme sud-coréenne pourrait aider celle de Cupertino à s’en sortir…

Samsung Galaxy : cette mystérieuse entreprise brique les smartphones à distance et il n’y a rien à faire pour l’en empêcher

Sur Internet, plusieurs utilisateurs rapportent faire face à un problème aussi étrange qu’inquiétant concernant leur smartphone Galaxy. Après avoir tenté une réinitialisation aux paramètres d’usine, celui-ci les prévient que leur…

Adobe : installez immédiatement la dernière mise à jour, cette faille livre toutes vos données aux pirates (et bien plus)

Une faille critique de sécurité a été découverte dans Adobe Reader et Acrobat. Exploitée par les pirates depuis des mois, il suffisait que la victime ouvre un PDF malveillant pour…

Tesla règle enfin le défaut qui agaçait ses conducteurs par temps de pluie depuis des années

Les essuie-glaces automatiques de Tesla font parler d’eux depuis des années. Trop lents sous la pluie, trop zélés par beau temps, ils ont résisté à toutes les tentatives de correction….

Gmail : le chiffrement de bout-en-bout arrive sur Android et iOS, mais…

Google annonce l’arrivée d’une fonctionnalité essentielle pour la sécurité des utilisateurs de Gmail sur smartphones, qu’ils soient sous Android et iOS. Sauf que beaucoup ne la verront pas. Pourquoi ?…

Starfield est tout bonnement injouable sur PS5, les joueurs exigent un remboursement après des crashs à répétition

C’est la douche froide pour les (quelques) joueurs PS5 qui attendaient le portage de Starfield sur leur console. Sur Reddit et un peu partout sur Internet, le constat est unanime…

Microsoft supprime une façon d’activer Windows et explique pourquoi elle n’existe plus

Depuis décembre 2025, appeler Microsoft pour activer Windows ne fonctionne plus. La firme n’avait pas expliqué ce choix jusqu’ici. Elle détaille désormais ses raisons et la marche à suivre. Depuis…

Trottinettes électriques : cet outil de contrôle fait une hécatombe chez les propriétaires d’engins débridés, direction la fourrière

Rouler à toute vitesse avec un engin électrique à deux roues, c’est bientôt terminé. La police nationale commence en effet à utiliser un nouvel appareil, qui permet de vérifier si…

Windows 11 corrige enfin cette contrainte que tout le monde déteste depuis Windows 10

Repousser sans cesse des mises à jour non désirées de Windows 11, c’est bientôt fini. En effet, Microsoft s’apprête à vous permettre enfin de refuser une mise à jour système…

Tesla : la conduite entièrement autonome (FSD) débarque enfin en Europe, mais il y a un mais

Après des mois de tests rigoureux, la technologie de conduite autonome chère à Tesla, le Full Self-Driving, a enfin été approuvée dans un pays d’Europe. Il faudra toutefois encore patienter…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.