Cette Tesla pas chère que tout le monde attendait serait de nouveau en développement

Un petit SUV électrique accessible signé Tesla serait de retour après deux ans d'absence. Le constructeur aurait relancé les discussions avec ses fournisseurs en coulisses. Une volte-face surprenante, alors que la marque avait pourtant enterré ce projet il y a deux ans.

Les voitures électriques abordables restent rares sur le marché. Les constructeurs peinent à descendre sous la barre des 25 000 euros sans sacrifier l'autonomie ou les performances. Tesla, qui domine le segment premium, avait pourtant promis depuis des années de s'attaquer à ce créneau. Elon Musk affirmait encore début 2025 que sa voiture pas chère arriverait d'ici la mi-2025. Cette promesse n'a jamais été tenue.

La Tesla à moins de 25 000 euros avait pourtant été officiellement annulée en 2024. Selon Reuters, le constructeur aurait depuis recontacté ses fournisseurs autour d'un nouveau véhicule électrique. L'information repose sur quatre sources anonymes proches du dossier. Ce projet prendrait la forme d'un petit SUV de 4,28 mètres, soit une taille proche d'un Volvo EX30. Il ne s'agirait pas d'une déclinaison des Model 3 ou Model Y, mais d'une voiture entièrement inédite.

Tesla relancerait le projet d'un petit SUV électrique abandonné en 2024 au profit du Cybercab

Le futur SUV de Tesla viserait un prix d'appel autour de 25 000 dollars, soit environ 23 000 euros. Pour y parvenir, la firme envisagerait une batterie plus petite et un seul moteur électrique. Le poids cible serait d'environ 1,5 tonne, ce qui impliquerait une autonomie plus limitée que sur les modèles actuels. La production débuterait en Chine, dans la Gigafactory de Shanghai. Une extension vers les États-Unis et l'Europe serait envisagée dans un second temps. Selon les sources de Reuters, un lancement avant 2027 semble peu probable.

Ce retournement contraste avec les positions passées d'Elon Musk. Le PDG de Tesla avait qualifié ce type de projet d'inutile, préférant miser sur le Cybercab et la conduite autonome. Mais ces ambitions se heurtent à la réalité. Le service de robotaxi n'est disponible qu'à Austin, et le Full Self-Driving n'a toujours pas atteint le niveau promis. Les livraisons du constructeur ont reculé de 8,6 % en 2025, pour un total de 1 636 129 véhicules. Un modèle abordable pourrait redonner un souffle commercial à la société et séduire les conducteurs qui attendent encore une électrique accessible pour franchir le pas.