Le Cybertruck tout-terrain ? Il reste des progrès à faire

Lors d'une récente aventure documentée sur YouTube par le vidéaste Ben Levin, le Cybertruck de Tesla a montré ses limites en tout-terrain, malgré les promesses de polyvalence et de robustesse du véhicule électrique.

Récemment, Elon Musk a évoqué une fonctionnalité qui pourrait transformer le Cybertruck en un véhicule amphibie capable de traverser les rivières. Cette idée, aussi futuriste qu'elle puisse paraître, soulève des questions sur la faisabilité et la sécurité d'un tel concept. Cependant, malgré ces ambitions élevées, le véhicule se doit encore surmonter des défis de base, notamment en termes d'autonomie et de performances en situation réelle.

Des tests indépendants ont révélé des problèmes potentiels de sécurité liés à la conception des portes et du coffre, ainsi qu'à l'autonomie inférieure aux attentes. Ces problèmes remettent en question les promesses de Tesla concernant la durabilité et la fiabilité du Cybertruck. Ces inquiétudes sont exacerbées par le récent échec du vehicule lors d'un test hors des santiers battus, où il a été incapable de suivre un parcours maîtrisé aisément par des véhicules moins sophistiqués.

Le Cybertruck est-il vraiment tout-terrain ? La réponse est fracassante !

Selon le recent test réalisé par le Youtuber Ben Levin, conducteur du Cybertruck, le véhicule a rencontré des difficultés lors d'un parcours off-road au Texas. Malgré son prix avoisinant les 100 000 dollars et sa réputation de robustesse, le véhicule électrique n'a pas réussi à franchir une colline, contrairement à une Subaru Crosstrek Wilderness et un Toyota 4Runner, qui ont réussi sans problème. Cette expérience met en évidence les limites des systèmes de contrôle de traction du 4×4 Tesla et son absence de différentiels bloquants, des caractéristiques pourtant standard sur d'autres véhicules tout-terrain.

En plus des problèmes de logiciels, le Cybertruck a connu des dégâts matériels lors de son parcours tout-terrain. Les pare-boues de celui-ci ont été endommagés et des enjoliveurs de roue se sont détachés, mettant en évidence les faiblesses du véhicule dans des conditions d'utilisation exigeantes. Levin attribue une partie de ces échecs à son inexpérience en off-road. Mais il reste optimiste quant aux mises à jour logicielles futures de Tesla pour améliorer les performances tout-terrain. Cette expérience met en évidence les obstacles que la marque doit surmonter pour honorer les promesses ambitieuses de son tout-terrain électrique, un véhicule proclamé “suffisamment durable et robuste pour aller n'importe où”, mais qui, dans la pratique, semble peiner à satisfaire ces attentes.