L’Apple Car ne sera pas complètement autonome à sa sortie désormais prévue en 2028

Apple travaille sur un projet de voiture secret depuis plus de dix ans. Nommé Titan, il est censé être une voiture entièrement autonome qui révolutionnerait l'industrie automobile. Cependant, celle-ci se fait toujours attendre.

Alors qu’on pensait à l’origine que la première voiture d’Apple arriverait sur le marché d’ici 2026, un récent rapport de Bloomberg affirme qu’Apple a changé ses plans et repoussé la date de lancement à 2028 ou plus tard. Le rapport, basé sur des sources familières avec les projets d'Apple, indique que la société a revu ses ambitions à la baisse et a décidé de fabriquer un véhicule électrique plus similaire à ceux de Tesla, plutôt qu'un véhicule entièrement autonome.

Les fonctions de conduite autonome de la voiture ont également été réduites, passant d'un système de niveau 5, qui peut conduire n'importe où sans intervention humaine, à un système de niveau 4, qui peut conduire dans certaines situations, puis à un système de niveau 2+, qui peut assister le conducteur dans certaines tâches, comme le maintien de la trajectoire et l'ajustement de la vitesse.

L’Apple Car ne sera pas complètement autonome

L'Autopilot de Tesla est un système de niveau 2, ce qui signifie que le conducteur doit toujours être attentif et prêt à prendre le relais à tout moment. Le niveau 2+ n'est pas un terme officiel, mais il est parfois utilisé pour décrire une version plus avancée du niveau 2, qui peut gérer davantage de scénarios et offrir plus de commodité.

Le rapport indique que la décision d'Apple de revoir à la baisse son projet de voiture a été un “moment charnière” pour l'entreprise, et qu'elle pourrait faire ou défaire l'avenir du projet. Le rapport cite une source anonyme : « Soit l'entreprise est finalement capable de livrer ce produit avec des attentes réduites, soit les cadres supérieurs pourraient sérieusement reconsidérer l'existence du projet ».

Le rapport indique également qu'Apple a discuté de sa nouvelle stratégie avec des partenaires de fabrication potentiels en Europe et qu'elle espère toujours proposer un système autonome de niveau 4 à l'avenir, même si sa première voiture n’en sera pas capable.

Le rapport décrit les réunions qui ont conduit à la décision d'Apple comme “frénétiques”, et précise qu'elles ont impliqué le PDG Tim Cook, le conseil d'administration d'Apple et le chef de projet Kevin Lynch, qui a remplacé l'ancien chef Doug Field en 2021. Ce dernier, ancien ingénieur de Tesla, dirige aujourd'hui la division des véhicules électriques de Ford. Le conseil d'administration aurait fait pression sur les dirigeants au sujet du projet de voiture tout au long de l'année 2023. Il reste désormais à voir si Apple arrivera à respecter ce nouveau calendrier.