La MG4 séduit toujours plus de conducteurs français et menace de supplanter la Renault Megane électrique

D’après le site Jato, Tesla et MG sont les deux principaux bénéficiaires du boom des ventes de voitures électriques constaté en Europe au mois d’août et septembre 2023.

La MG4 a déboulé en force sur le marché des véhicules particuliers électriques dans l’Hexagone. La berline compacte séduit nombre d’automobilistes français, à tel point que sur l’année 2023, MG Motor a déjà écoulé près de 21 000 voitures sur le territoire. Une performance fracassante qui vaut au constructeur de passer au troisième rang des marques les plus vendues en septembre 2023, avec s’accaparant 2,1 % des ventes mensuelles dans la catégorie des voitures électriques pour les particuliers.

Ce succès, MG Motor le doit évidemment à la MG4, la concurrente directe de la Volkswagen ID.3 et de la Renault Megane. Depuis le début de l’année, la marque a écoulé 12 199 unités de cette voiture électrique compacte 5 portes. Ce modèle est populaire grâce à son tarif très agressif de 28 990 euros, mais aussi pour une autonomie théorique de 350 km et une recharge en un peu plus de 40 minutes.

Les MG4 s’écoulent comme des petits pains et font de l’ombre à la Renault Megane

On est loin des ventes stratosphériques de Tesla, avec ses Model 3 et surtout, la Model Y, partie pour remporter le titre de la voiture électrique la plus vendue sur le Vieux Continent. La marque chinoise se paie tout de même le luxe de coiffer des marques aussi établies que Peugeot, Opel ou encore Audi sur le sol européen. Ce tsunami de voitures électriques chinoises n’en est qu’à ses débuts. Le site Automobile Propre souligne d’ailleurs que les voitures MG comptent pour « 69 % de tous les véhicules en provenance de Chine vendus en Europe ».

Soulignons que l’ascension de la MG4 se fait aux dépens d’une automobile française : la Megane E-Tech 100% électrique qui, toujours d’après Automobile Propre, voit ses ventes fondre comme neige au soleil, au profit de la MG4. N’oublions pas également que la compagnie a grillé la priorité au gouvernement avec son offre de leasing à moins de 100 € par mois, une mesure qui a probablement incité de nombreux consommateurs à franchir le pas et à acquérir une MG.

Source : Automobile Propre