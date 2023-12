Toyota présente l’Urban, son SUV pensé pour conquérir l’Europe

Avec l’Urban SUV, Toyota nous donne un aperçu de son futur SUV électrique citadin. Pensé pour concurrencer des ténors du segment comme le Peugeot e-2008, ce véhicule représentera à sa sortie en 2024 l’entrée de gamme de l’électrique made in Toyota.

Une étude avait annoncé la baisse du prix d’achat des véhicules électriques dans un futur proche. Dans le cadre de ses ambitions zéro émission, Toyota lance son dernier concept, l'Urban SUV, représentant son entrée complète dans l'électrification. Plus compact que le C-HR, ce petit crossover électrique sera disponible en configurations à une ou deux motorisations, avec le choix entre deux tailles de batterie et se promet d'être le moins cher de sa gamme.

Ce petit crossover électrique s'inscrit dans le plan de Toyota de proposer environ 15 modèles zéro émission en Europe d'ici 2026, couvrant aussi bien les véhicules de tourisme que les utilitaires. Avec six véhicules électriques dédiés prévus d'ici 2026, Toyota vise à ce que plus de 20 % de ses livraisons annuelles en Europe soient des véhicules électriques.

Un petit SUV électrique Toyota abordable pour l’Europe

Présenté lors du forum annuel Kenshiki à Bruxelles, ce petit crossover électrique élargira la gamme croissante de Toyota dès l'année prochaine. Avec une longueur de 4,30 m, une largeur de 1,82 m et une hauteur de 1,62 m, l'Urban SUV présente un design légèrement plus court et plus étroit que le C-HR, mais un peu plus haut. Contrairement à certains modèles hybrides, il repose sur une plateforme dédiée à l'électrique. Bien que désigné comme un concept, le modèle de production devrait rester fidèle à son style robuste, à l'instar des modèles bZ de Toyota. Et même si l’entreprise a dernièrement annoncé une avancée technologique majeure dans le domaine des batteries, aucun chiffre n’a été dévoilé concernant l’autonomie de ce futur SUV.

La route de Toyota vers le zéro émission ne se limite pas aux véhicules électriques à batterie, car une nouvelle génération de sa technologie à hydrogène est prévue en 2026. Pour rappel, Toyota a récemment décroché le record d’autonomie avec son véhicule à hydrogène. Parallèlement, la gamme Hilux recevra une électrification partielle avec un système hybride léger 48V en 2024.