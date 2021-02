Tesla retire de la vente le Model Y le moins cher à 39 990 dollars

Tesla vient d’abandonner la variante Standard Range de son petit SUV, le Model Y, qui était disponible il y a encore quelques jours à seulement 39 990 dollars aux États-Unis. Il est désormais impossible de se procurer cette version, les utilisateurs devront acheter une version Long Range, plus onéreuse.

La Tesla Model Y Standard Range n’était pourtant pas vieille, puisque le constructeur américain l’avait mise en vente le mois dernier. Son apparition était d’ailleurs étonnante, puisqu’Elon Musk avait affirmé il y a quelques mois qu’elle avait été annulée. En effet, un an après sa présentation, Tesla avait finalement décidé de ne pas commercialiser de Tesla Model Y Standard Range, car l’autonomie était trop faible.

Tesla était pourtant revenu sur sa décision début 2021, en commercialisant la Standard Range avec seulement 393 km d'autonomie. En comparaison, la Long Range propose elle 524 km de portée, une autonomie bien plus acceptable pour un véhicule électrique. D’après Engadget, Tesla avait même récemment abaissé le prix de la variante Standard Range à 39 990 dollars au lieu de 41 990 dollars pour booster les ventes. Il semble que cela ait fonctionné, puisque tous les stocks semblent avoir été écoulés. À présent, la variante la moins onéreuse est la Long Range, disponible à 48 990 dollars, soit 9 000 dollars de plus que la Standard Range.

Tesla Model Y : la version européenne arrive bientôt

Le modèle européen du Tesla Model Y devrait quant à lui arriver avec plusieurs mois d’avance. Sur le site de Tesla, le Model Y est décliné en deux version, Grande Autonomie et Performance. Celles-ci sont respectivement proposées à 63 000 euros et 70 000 euros. La production devrait débuter mi-2021. On sait également que les Model Y fabriquées en Europe auront le droit à de meilleures batteries que les versions américaines.

Tout comme les Model X, il est désormais possible de configurer les Model Y avec 7 places. Cette option n’est pas donnée, puisqu’il faut débourser 3 000 dollars aux États-Unis pour ajouter deux petites places à l’arrière du véhicule. En France, le configurateur de Tesla affiche cette option à 3 200 euros, et indique qu’elle sera disponible dans le courant de l’année 2021. Il faudra donc probablement attendre l’ouverture officielle de la Gigafactory à Berlin pour que toutes les configurations soient disponibles.

Source : engadget