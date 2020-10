Tesla : les Model Y fabriquées en Europe auront le droit à de meilleures batteries

Les Model Y fabriquées dans la Gigafactory de Berlin auront le droit à de meilleures batteries. Elon Musk, le PDG de Tesla, vient de confirmer la chose lors d'un échange avec un blogueur automobile sur Twitter. Les berlines profiteront des nouvelles cellules de batteries 4680 dévoilées lors du Battery Day.

Souvenez-vous, le 22 septembre 2020 se tenait la nouvelle édition du Battery Day, un événement dédié aux innovations et aux nouveaux produits de Tesla. Durant sa Keynote, le PDG Elon Musk a notamment dévoilé la Tesla Model S Plaid, un monstre de puissance avec ses 1100 chevaux et qui affiche plus de 840 kilomètres d'autonomie.

Parmi les autres annonces phares, le milliardaire a confirmé le développement d'une batterie 4680 (46 mm x 80 mm) nouvelle génération, plus grosse et dotée d'une capacité accrue. Ces batteries n'impliquent plus de soudure entre les électrodes et les contacteurs externes, et de fait leur conception se veut bien plus simple.

Berlin will use 4680 cell with structural battery pack & front & rear single piece castings. Also, a new paint system. Lot of new technology will happen in Berlin, which means significant production risk. Fremont & Shanghai will transition in ~2 years when new tech is proven. — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2020

Les Model Y fabriquées à Berlin seront les premières à profiter de ces batteries

Selon les dires du grand patron, ces batteries permettraient de contenir 5 fois plus d'énergie et seraient 6 fois plus puissantes que les batteries actuelles. Seulement, Elon Musk était resté muet concernant la mise en circulation de ces batteries révolutionnaires. Le fondateur de Tesla a mis fin au suspens sur Twitter lors d'un échange avec le blogueur automobile Whole Mars Catalog. L'homme d'affaires est formel : les prochaines Model Y fabriquées dans la Gigafactory de Berlin seront les premières à en être équipées.

“Berlin utilisera les cellules 4680 avec une batterie structurelle […] et un nouveau système de peinture. Beaucoup de nouvelles technologies seront utilisées à Berlin, entraînant aussi des risques importants liés à la production. Les sites de Fremont et de Shanghai feront la transition dans deux ans lorsque la nouvelle technologie aura fait ses preuves”, précise Elon Musk sur le réseau social.

Vous l'aurez compris, l'homme à la tête de SpaceX se montre ambitieux concernant sa nouvelle usine de la capitale allemande. Les Model Y fabriquées en Allemagne vont donc faire l'objet de nombreux changements importants, notamment dans la conception afin d'accueillir ces batteries plus volumineuses. Et qui sait, peut-être que les prochaines Model Y européennes garderont leur toit sur l'autoroute contrairement à leurs homologues américaines.