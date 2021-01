Model Y : Tesla vend désormais son modèle le moins cher à 42 000 dollars

Tesla a mis en ligne la page de commande pour un nouveau modèle de Model Y : la version standard. Il s’agit ici de la déclinaison la moins chère du véhicule. Son apparition est étonnante, puisque qu’Elon Musk avait affirmé il y a quelques mois qu’elle avait été annulée.

C’est un nouveau modèle de voiture Tesla qui est disponible aujourd’hui pour les acheteurs américains : la Model Y classique. Cette version a été repérée par Electrek et est vendue 41 990 dollars, ce qui en fait la moins chère de la gamme. Son tarif est tout de même supérieur au Model 3, le bestseller du constructeur, qui est à moins de 40 000 dollars.

La Model Y était déjà vendue en deux versions. La première est le modèle Performance, qui frise les 60 000 dollars à la vente, tandis que l’autre, vendue 50 000 dollars, est dotée d’une grande autonomie. L’apparition du modèle standard est étonnante. En effet, Elon Musk avait clairement dit qu’elle ne verrait jamais le jour.

Elon Musk a finalement changé d’avis

Annoncée en 2019 avec les autres modèles, la version standard avait été annulée en 2020. Du moins, c’est ce qu’avait affirmé le patron de la firme dans un tweet. La raison évoquée était que son autonomie, en dessous des 230 miles (moins de 400 kilomètres) était trop faible pour Tesla, qui mise justement sur cet aspect pour convaincre.

Mais il n’y a que les idiots qui ne changent pas d’avis, comme on dit. Les conducteurs américains peuvent donc désormais commander un SUV Tesla à un prix réduit. Toutefois, il faudra prendre en compte le fait que l’autonomie reste son gros point faible et faire avec. Le tarif de 41 990 dollars est bien entendu proposé sans options.

Avec ce nouveau modèle, Tesla diversifie donc son offre déjà bien fournie, quitte à proposer des produits moins séduisants et moins performants. Le SUV en version standard n’est pour le moment pas proposé en dehors des Etats-Unis. Sur le site de la marque, le SUV est toujours vendu dans sa version Grande Autonomie à 63 000 euros (sans options) et dans sa version Performance à 70 000 euros.

Source : Electrek