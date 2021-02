Tesla Model Y : le SUV électrique arriverait en Europe avec plusieurs mois d’avance

Tesla pourrait lancer la Model Y en Europe avec plusieurs mois d'avance sur son calendrier initial. La firme automobile vient en effet de mettre à jour le configurateur du SUV électrique proposé sur son site web. Celui-ci affiche désormais le début de la production pour mi-2021. Le véhicule sera produit dans la gigantesque usine berlinoise du groupe, dont les travaux avancent à vitesse grand V.

En mars 2019, Elon Musk a officiellement levé le voile sur la Tesla Model Y, un SUV électrique inspiré de la Model 3. La voiture est déclinée en quatre modèles différents à des prix allant de 41 990 $ (aux Etats-Unis seulement pour l'instant) à 70 000 €.

Dans la foulée de l'annonce, le groupe automobile a ouvert les précommandes en Europe. Tesla annonçait les premières livraisons sur le marché européen à la fin de l'année 2021. Mais, fin 2020, le service client de la marque annonçait finalement que Tesla pourrait commencer la livraison en Europe de ses Model Y dès le premier semestre de l’année 2021.

La Tesla Model Y aurait un peu d'avance en Europe, ça se confirme

Comme le rapportent nos confrères d'Automobile Propre, l'arrivée en avance de la Tesla Model Y sur le vieux continent s'est récemment confirmée. Il y a quelques jours, Tesla a en effet mis à jour le configurateur de son site web français. Désormais, le constructeur assure que “la production devrait commencer mi-2021”. On peut donc estimer que Tesla a pris plusieurs mois d'avance sur ses premières estimations. Evidemment, il n'est pas impossible que des imprévus viennent malgré tout retarder la production de masse du SUV.

Pour rappel, la production de la Model Y dépend largement de l'avancée des travaux de la Gigafactory Tesla de Berlin. Elon Musk a en effet décidé de produire les unités destinées à l'Europe dans sa nouvelle usine berlinoise. Visiblement, la construction de l'usine avance à grands pas. D'après une vidéo postée par le PDG de Tesla, la fabrique s'annonce absolument gigantesque. La Gigafactory prendra notamment en charge la fabrication des batteries 4680, les meilleures de la marque à ce jour, destinées à alimenter les Model Y. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Automobile Propre