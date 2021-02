Les Tesla Model 3 et Y continuent de baisser de prix

Tesla vient de baisser le prix de ses deux modèles phares aux Etats-Unis. La baisse n’est pas très importante et ne concerne pour le moment que le marché américain, mais elle traduit une certaine tendance. On peut espérer une telle réduction aussi en Europe dans le futur.

Les Model Y et Model 3 de Tesla sont les véhicules phares de la firme d'Elon Musk et pour cause : ce sont les plus abordables. Ils le deviennent encore plus aujourd’hui en baissant de prix aux Etats-Unis. Si pour l’instant, cette réduction ne concerne pas l’Europe (notamment pour le Model Y pas encore disponible sur le vieux continent), on peut y voir une certaine tendance encourageante.

La Tesla Model 3 voit ainsi le prix de ses modèles Dual Motor baisser légèrement, à hauteur de 1000 dollars. Cela ne concerne que la version Grande Autonomie, qui passe de 46 990 dollars à 45 990 dollars. Sur la boutique française du constructeur, le prix est toujours affiché à 51 990 euros, hors bonus écologique. Une réduction qui intervient une semaine après celle de la version standard, qui était passée de 37 990 dollars à 36 990 dollars (43 800 euros chez nous).

Le Model Y, une voiture pas encore disponible en France

Concernant le Model Y, la baisse de prix est également de 1000 dollars. Là encore, c’est la version grande autonomie qui est concernée, passant de 49 990 dollars à 48 990 dollars. Petit à petit, le prix baisse donc au pays de l’oncle Sam.

Pour le Model Y, la comparaison avec le prix appliqué en Europe est compliquée. En effet, le véhicule n’est pas sorti dans nos contrées mais devrait arriver cette année. De plus, il devrait être légèrement différent du modèle vendu aux Etats-Unis, puisqu’équipé d’une meilleure batterie. Pour l’instant, le Model Y est affiché en précommande en deux versions : Grande Autonomie à 63 000 euros et Performance à 70 000 euros. Il y a peu, Tesla avait retiré le Model Y Standard Range de sa boutique américaine, ne permettant à l’acheteur que de choisir entre les deux versions Dual Motor.

Si nous ne sommes pas encore au niveau de prix des voitures à essence, nous notons des baisses régulières pour les véhicules de la marque. L’électrique n’est pas encore à portée de tout le monde, mais les choses vont dans le bon sens.