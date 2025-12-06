Si vous avez une Tesla, n’écoutez pas le dernier conseil d’Elon Musk

Interpelé sur Twitter, Elon Musk a fait une étonnante déclaration à propos de la conduite entièrement autonome des voitures électriques Tesla. Une déclaration qui est non seulement en désaccord avec l’état actuel du logiciel FSD, mais également avec le Code de la route de nombreux pays, dont les États-Unis ou la France. Voici ce qu’il s’est passé.

Autopilot est l’un des piliers du succès des Tesla. C’est un système qui permet à la voiture d’être autonome. Elle peut se garer seule. Elle peut conduire seule. Elle ajuste sa position sur la voie de circulation sans l’aide du conducteur. Il y a plusieurs degrés d’autonomie dans Autopilot, le plus complet s’appelant « FSD » pour Full Self Driving (ou Conduire entièrement autonome en français). Actuellement, le FSD est certifié pour la conduite autonome de niveau 2 : le conducteur conserve la charge de la direction et doit tenir le volant à tout moment.

Ce nouveau conseil d'Elon Musk vous pousse à l'illégalité

Cela fait plusieurs années qu’Elon Musk promet l’arrivée de la conduite autonome complète (niveau 3, voire niveau 4). Et ce n’est toujours pas le cas, malgré le fait qu’elle soit déjà commercialisée. Il y a quelques semaines, à l’occasion d’une réunion financière, le patron de Tesla annonçait le déploiement d’une nouvelle mise à jour pour ses voitures électriques. Elle porte le numéro de version 14.2.1. Et elle devrait atteindre le niveau d’autonomie nécessaire pour se passer de la supervision du conducteur. Vous avez certainement vu sur Internet les tests de cette version se multiplier, avec un résultat très prometteur.

Depending on context of surrounding traffic, yes — Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2025

Réagissant à cette annonce, un utilisateur de X (ex-Twitter) pose alors une question à Elon Musk : avec la version 14 du FSD, est-il possible d’envoyer des textos au volant ? Et la réponse du patron n’a pas tardé : « en fonction du trafic environnant, oui », assure-t-il. Une réponse légalement fausse. En effet, dans de très nombreux pays dans le monde, dont les États-Unis (sauf dans le Montana), l’Asie et l’Union européenne, il est strictement interdit d’envoyer des messages au volant d’une Tesla , même quand elle conduit seule.

Aucune Tesla n'a obtenu l'homologation niveau 3

En France, l’article du Code de la route qui confirme cela est numéroté R412-6-1. Il y a bien évidemment des informations complémentaires par rapport à cela. D’abord, l’article L 123-1 du Code de la route autorise l’utilisation du téléphone à la main si et seulement si la voiture est équipée d’un système autonome de niveau 3. Voici la liste des voitures l’ayant obtenue :

Mercedes Classe S

Mercedes EQS

BMW Serie 7

BMW Series 7i

La Tesla n’ayant pas l’homologation, elle n’entre pas dans ce périmètre. Donc, cela reste interdit d’envoyer des textos, des deux côtés de l’Atlantique. C’est non seulement interdit, mais c’est aussi très dangereux. Rappelons que la conduite assistée nécessite l’attention permanente du conducteur pour toutes les assistances de niveau 2 et que le constructeur de la voiture ne peut être tenu pour responsable en cas d’accident. Alors, inutile d’écouter ce conseil d’Elon Musk qui reste trompeur. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le donc au moins pour les autres ?