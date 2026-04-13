Tesla règle enfin le défaut qui agaçait ses conducteurs par temps de pluie depuis des années

Les essuie-glaces automatiques de Tesla font parler d'eux depuis des années. Trop lents sous la pluie, trop zélés par beau temps, ils ont résisté à toutes les tentatives de correction. Une mise à jour vient enfin de s'attaquer au problème à la racine.

Tesla Model Y Propulsion 2025 Exterieur

Les essuie-glaces automatiques sont l'un des rares points noirs de Tesla. En 2018, la marque a abandonné les capteurs de pluie traditionnels au profit de son système de caméras Tesla Vision. Depuis, les conducteurs signalent régulièrement des déclenchements par temps sec ou une absence de réaction sous la bruine. Ce problème récurrent est connu depuis plusieurs années et a été largement documenté.

Tesla a multiplié les correctifs ces dernières années. La mise à jour Autowiper v4 en 2023, les ajustements de sensibilité en 2024, les améliorations intégrées aux versions FSD successives n'ont rien changé. De nouvelles options de réglage manuel avaient pourtant été ajoutées pour permettre aux conducteurs d'augmenter la sensibilité du système. Le problème venait du système lui-même. Les caméras peinent à distinguer une réflexion lumineuse d'une pluie fine, ce qui génère des erreurs dans les deux sens.

Tesla corrige enfin ses essuie-glaces automatiques avec une nouvelle technologie de détection

L'ingénieur senior en IA de Tesla, Yun-Ta Tsai, a confirmé la mise à jour le 10 avril 2026. Elle repose sur le brevet américain US 20260097742 A1. Le système mesure en temps réel la puissance consommée par le moteur des essuie-glaces. En soustrayant les pertes mécaniques prévisibles, il isole la friction entre le caoutchouc et le pare-brise. L'eau réduit cette friction, la glace ou le verre sec l'augmente. Ces données physiques viennent vérifier les images des caméras. Résultat, les faux déclenchements sont éliminés et la vitesse de balayage s'adapte à l'intensité réelle des précipitations.

La mise à jour a été déployée via OTA sur l'ensemble de la flotte Tesla, sans ajout matériel. Le système détecte aussi la présence de glace et peut activer automatiquement le dégivrage. À terme, l'évolution de la friction permettra même de signaler l'usure des balais avant qu'ils n'endommagent le pare-brise. Après des années de plaintes et de correctifs insuffisants, Tesla a peut-être enfin trouvé la bonne approche. Combiner vision et physique, là où les caméras seules avaient toujours montré leurs limites.


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