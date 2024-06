Tesla fait des efforts pour mettre fin à la galère des essuie-glaces automatiques

Les essuie-glaces automatiques de Tesla ont toujours été un problème. Et si on attend toujours des modifications profondes du système, le constructeur vient d'inclure de nouveaux paramètres pour améliorer un tantinet la situation. Explications.

La majorité des conducteurs de Tesla s'accorde pour le dire : les essuie-glaces automatiques des voitures de la marque sont loin, très loin d'être une merveille de fiabilité. Un comble, alors que cet outil est parfaitement fonctionnel chez la quasi-totalité des constructeurs depuis des années maintenant.

Si vous n'êtes pas familier avec l'écosystème de Tesla, il y a en effet quelque chose qui cloche depuis des lustres avec les essuie-glaces de la marque. Si la plupart des fabricants automobiles ont décidé de baser leur système sur un capteur de pluie apposé sur le pare-brise, Tesla a décidé de jouer les trouble-fêtes en optant pour une autre méthode.

Plutôt que de s'appuyer sur un capteur de pluie, l'option pourtant la plus fiable et la plus simple à mettre en place, la marque américaine a préféré faire appel à son armada de caméras intégrées et à l'intelligence artificielle : le fameux Tesla Vision.

Malheureusement, le système est loin d'être fiable et de nombreux utilisateurs se plaignent depuis des années des ratés des essuie-glaces, qui tantôt se déclenchent sous un grand soleil et tantôt restent parfaitement immobiles sous une pluie battante. En février 2024, Tesla a reconnu le problème et a assuré aux utilisateurs qu'un correctif arriverait “bientôt”.

Une nouvelle option pour gérer les essuie-glaces automatiques

Et si on attend toujours ce remède miraculeux, Tesla vient tout juste de procéder à des modifications du système pour améliorer sensiblement la situation. Comme on peut le lire dans la dernière version de son manuel d'utilisation en ligne : “Une pression sur le bouton des essuie-glaces alors que les essuie-glaces sont réglés sur Auto a pour effet d'augmenter temporairement la sensibilité des essuie-glaces”.

De ce que l'on comprend, les utilisateurs ont maintenant une option supplémentaire pour augmenter la cadence des essuie-glaces manuellement si l'IA ne le fait pas naturellement. Si l'intégration de cette fonction est bienvenue, on s'interroge sur sa pertinence. Pour cause, appuyer sur le bouton des essuie-glaces affiche la liste des différentes vitesses disponibles. Alors, à quoi bon laisser l'IA tenter de se mettre à la bonne vitesse lorsqu'on peut la configurer soi-même ? Un autre mystère à la sauce Tesla.