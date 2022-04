Tesla rappelle certaines Model S et 3 en Europe, le capot risque de s’ouvrir sur la route !

Tesla est contraint de rappeller certaines Model S et Model 3 produites entre 2014 et 2021. D'après les autorités, une défaillance risque de provoquer l'ouverture du capot de la voiture sur la route. Il est recommandé de se rendre sans tarder chez votre concessionnaire.

La Commission européenne vient d'ordonner le rappel de certaines Tesla Model S et des Tesla Model 3 produites entre 2014 et 2021. L'avertissement a été mis en ligne ce vendredi 15 avril 2022 avant d'être relayé par Rappel Conso, le site du gouvernement français.

Les autorités pointent du doigt une fragilité au niveau du capot de la voiture. Les automobilistes qui conduisent un véhicule concerné sont invités à contacter leur concessionnaire dans les plus brefs délais. Pour l'heure, on ignore combien d'unités sont touchées par la défaillance.

Des risques d'accidents accrus sur les Tesla Model 3 et Model S

D'après l'avertissement relayé par Rappel Conso, le capot de la voiture risque de s'ouvrir au beau milieu d'un trajet, obstruant la vision du conducteur. “À grande vitesse, l’entrée d’air entre le capot et la grille de radiateur provoque des vibrations dans le capot. Cela peut entraîner des fractures de contrainte le long de la gâche de loquet du capot et sa séparation du capot, provoquant l’ouverture du capot. Cela entrave la vision des conducteurs, ce qui augmente le risque d’accident”, explique le site gouvernemental.

Concrètement, l'air qui s'infiltre dans la voiture pourrait aboutir sur la brusque ouverture du capot. Si cette défaillance survient sur une route à grande vitesse, les risques d'accident sont très élevés.

Ce n'est pas la première fois que Tesla est contraint d'organiser le rappel de certaines voitures. En février, la marque américaine a rappelé 579 000 voitures électriques aux États-Unis. Les autorités ont estimé qu'une option de personnalisation lancée en 2020 mettait la vie des piétons en grand danger.

Quelques jours plus tôt, Tesla rappelait 26 000 voitures pour des problèmes de dégivrage. Même son de cloche fin 2021, avec le rappel forcé de 500 000 voitures Tesla. Plusieurs problèmes techniques importants sur la caméra de recul et le coffre avant sur les Model 3 et Model S avaient alors été repérés. En l'espace d'une année, le constructeur a accumulé plus d'une quinzaine de rappels.