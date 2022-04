Mercedes : ce prototype réussit à parcourir 1000 km sans recharge

Mercedes vient d'enregistrer une belle performance avec son prototype électrique baptisé EQXX. En effet, le constructeur est parvenu à réaliser un trajet de 1008 km sans passer par la case recharge. La voiture était partie d'une centre de recherche de la marque à Sindelfilgen en Allemagne pour se rendre à Cassis, situé non loin de Marseille dans le sud de la France.

Sur le marché des voitures électriques, l'autonomie est le nerf de la guerre. Les constructeurs révèlent d'ingéniosité pour repousser les limites et proposer des véhicules capables de parcourir toujours plus de kilomètres avant de passer par la case recharge. Lucid vient par exemple dévoiler une nouvelle berline électrique avec 717 km d'autonomie, soit une capacité nettement supérieure à celle de la Tesla Model S Plaid et ses 560 km.

En juillet 2021, Mercedes a dévoilé un concept car inédit et révolutionnaire qui offre une autonomie record de 1000 km. La marque à la flèche d'argent a présenté davantage de détails sur le Mercedes Benz-Vision EQXX en début d'année 2022. Pour tenir cette promesse des 1000 km, le constructeur s'appuie sur une batterie grande capacité de 100 kWh et à un rendement du moteur électrique ultra efficace, à hauteur de 95%. Il faut rajouter à cela un poids sur la balance maîtrisée de 1750 kilogrammes.

Mercedes prouve qu'il est possible de dépasser les 1000 km d'autonomie

Par ailleurs, la voiture abrite sur son toit 17 panneaux photovoltaïques qui permettent dans des conditions d'ensoleillement idéales d'ajouter 25 km d'autonomie supplémentaires lors des longs trajets. Néanmoins, nous n'avions pas d'autres choix que de croire le constructeur sur parole, faute de véritables tests en conditions réelles du prototype.

C'est désormais chose faite. Mercedes a annoncé ce jeudi avoir réussi à parcourir plus de 1000 km avec le concept EQXX sans avoir nécessité de recharge. Ainsi, le prototype a réalisé un trajet de 1008 km entre le centre de recherche de la marque à Sindelfilgen en Allemagne et la ville de Cassis, située non loin de Marseille dans le sud de la France. Il lui aura fallu 12 heures pour relier les deux points. Et fait étonnant, la EQXX avait encore de la marge, puisqu'il lui restait 140 km d'autonomie !

D'après les données partagées par l'entreprise allemande, le prototype était bel et bien équipé de cette batterie de 100 kWh et a affiché une consommation moyenne de 8,7 kWh pour 100 kilomètres. Pour Mercedes, cette expérience est la preuve qu'atteindre une consommation sous la barre des 10 kWh “est absolument réaliste même pour une voiture de série dans un avenir proche”.