Tesla rappelle près de 500 000 Model 3 et S pour de graves problèmes techniques

C'est un sacré revers pour Tesla. Alors que la marque vient de passer à nouveau au dessus des 1000 milliards de dollars de capitalisation, le constructeur procède au plus grand rappel de son histoire. En effet, la NHTSA, l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière, a repéré plusieurs problèmes techniques importants sur les Model 3 et Model S, les modèles les plus prisés de l'entreprise.

Pour corriger ces dysfonctionnements, Tesla a émis deux rappels qui concerne près de 475 000 véhicules circulant sur le territoire américain. Le premier concerne le loquet du coffre avant de la Model S, qui en raison d'un défaut d'assemblage, pourrait s'ouvrir durant la conduite et obstruer la vue du conducteur. Autant dire qu'un tel problème pourrait causer des accidents gravissimes. Selon la NHTSA, ce souci peut affecter jusqu'à 119 000 Model S construites entre 2014 et 2021.

Un rappel d'une ampleur historique

“L'ensemble du verrouillage du coffre avant peut-être mal aligné, empêchant le verrouillage secondaire du capot de s'engager”, détaille l'institution fédérale. D'après les estimations de Tesla, ce défaut pourrait être présent sur 14% des Model S rappelées. Quoi qu'il en soit, le constructeur va inspecter tous les véhicules concernés et réparer le loquet si nécessaire.

Quant au second rappel, il concerne un défaut d'assemblage d'un faisceau de câbles de la caméra de recul de la Model 3. En effet, l'ouverture et la fermeture du coffre arrière pourrait à terme l'endommager, et empêcher le bon fonctionnement de la caméra de recul. Ce rappel concerne 356 309 Model 3 construites entre 2017 et 2020. La seule solution pour Tesla consiste à installer “un protecteur de guide et un nouveau faisceau de câbles” sur les véhicules concernés. Cependant, le constructeur estime que seulement 1% des Model 3 rappelées présenteront ce défaut.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Tesla rappelle des véhicules pour régler des problèmes techniques. Début décembre, la marque a procédé au rappel de 800 Model Y pour des soucis au niveau des suspensions. En octobre 2021, Tesla avait rappelé plusieurs Model 3 et Model Y pour un défaut similaire. Reste que Tesla n'avait jamais rappelé autant de véhicules.

Source : The Verge