Tesla rappelle 26 000 voitures pour des problèmes de dégivrage

Tesla vient de procéder à un nouveau rappel aux États-Unis. Cette mesure concerne pas moins de 26 000 voitures. En effet, le constructeur a constaté une erreur logiciel qui pourrait entraîner des problèmes de dégivrage du pare-brise. Ce problème pourrait évidemment engendrer des accidents en cette période hivernale.

La série noire des rappels de Tesla se poursuit. Après avoir rappelé plus de 800 000 voitures aux États-Unis pour un souci technique lié au carillon de la ceinture de sécurité, le constructeur américain vient de procéder au rappel de 26 881 voitures au pays de l'Oncle Sam.

Comme le rapportent nos confrères du site Challenge, la marque a constaté un problème logiciel qui pourrait entraîner des dysfonctionnements au niveau du dégivrage du pare-brise. Selon les précisions données par Tesla à la NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière, cette erreur pourrait entraîner l'ouverture involontaire d'une valve dans la pompe à chaleur et le blocage du réfrigérant à l'intérieur de l'évaporateur.

Tesla a visiblement prévu de diffuser une mise à jour logicielle OTA pour corriger ce souci. Selon le constructeur, ce rappel concerne uniquement les Model 3 produites en 2021 et 2022, les Model S (toutes années confondues), les Model X (toutes années confondues) et les Model Y fabriquées entre 2020 et 2022.

Aucun accident provoqué par ce bug d'après Tesla

D'après l'entreprise dirigée par Elon Musk, aucun accident à sa connaissance n'a été provoqué par ce dysfonctionnement technique. Malgré tout, la NHTSA estime à juste titre qu'une incapacité de la fonction de dégivrage pouvait diminuer drastiquement la visibilité par temps froid et augmenter par extension le risque d'accidents.

Pour rappel, les pompes à chaleur des Model 3 et Model Y ont été récemment au centre d'une enquête au Canada. En effet, des propriétaires ont déposés plaintes pour un manque de chaleur important dans l'habitacle. Dans le cas présent, les autorités canadiennes s'inquiétaient également que les conducteurs ne soient pas en mesure de dégivrer correctement le pare-brise.

Évidemment, ce dernier appel de Tesla fait partie d'une longue série comme nous l'avons mentionné en début d'article. En décembre 2021, Tesla a procédé à un rappel d'une ampleur inédite (dépassée depuis) qui concernait près de 500 000 voitures. Cette fois ci, les problèmes repérés se situaient au niveau du coffre avant et de la caméra de recul des véhicules.

