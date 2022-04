Tesla retire le chargeur mobile offert de ses voitures, il faudra acheter le câble séparément

Tesla a cessé d'inclure son connecteur mobile dans l'achat de nouvelles voitures. Malheureusement pour les futurs propriétaires de Tesla, il faudra désormais acheter le câble séparément si vous voulez brancher votre voiture sur une prise de courant classique.

Il existe plusieurs façons de recharger l'un des véhicules électriques de Tesla. De nombreux clients disposent d'un connecteur mural dédié installé chez eux, et la société exploite des dizaines de milliers de stations Supercharger qui peuvent recharger votre voiture en quelques dizaines de minutes.

Cependant, certains clients utilisaient également un câble spécial qui permet de recharger son véhicule électrique à partir d’une prise de courant standard. La recharge prend beaucoup plus longtemps, mais les clients ont l’avantage de pouvoir recharger leur véhicule d’où ils le souhaitent. Le problème, c’est que Tesla va cesser de fournir son câble « Connecteur mobile », car les clients n'étaient pas assez nombreux à l’utiliser.

Lire également : Tesla abandonne le radar sur ses Model 3 et Y vendues en Europe

Il faudra acheter le câble séparément, mais Tesla va abaisser son prix

Selon le site Web Electrek, plutôt que d’inclure les chargeurs mobiles gratuitement avec chaque voiture, Tesla a commencé à les vendre séparément au prix de 400 dollars pour la recharge de niveau 2 et de 275 dollars pour le niveau 1. Cependant, les conducteurs ont rapidement manifesté leur colère sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé Elon Musk a annoncé que le prix allait être réduit à seulement 200 dollars pour le chargeur de niveau 2.

Tesla va également faire en sorte qu'il soit « facile à commander avec la voiture ». De plus, le constructeur automobile inclura plus d'adaptateurs dans le kit de recharge mobile qu'il n'en contenait auparavant, en plus de réduire le prix de moitié. Pour rappel, le câble de Tesla permet de recharger 18 km d’autonomie par heure de charge.

Le géant de la technologie Apple a pris une décision similaire en 2020, lorsqu'il a cessé d'offrir un chargeur et des écouteurs avec son iPhone. Les rapports suggèrent que la société a économisé environ 6,5 milliards de dollars à la suite de cette décision. La décision de Tesla a également fait l'objet de critiques, les utilisateurs partageant leur mécontentement sur les réseaux sociaux.