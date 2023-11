R5 électrique : Renault nous gâte avec les premières images et des infos sur la batterie

A quelques semaines seulement de la présentation officielle de la R5 électrique au salon de l'Auto de Genève en février 2024, Renault vient tout juste de dévoiler les premières photos de la citadine électrique. Mais ce n'est pas tout, puisque la marque au losange donne également quelques informations sur les offres de batterie.

Alors que Renault vient tout juste d'annoncer le grand retour de la Twingo dans une version 100% électrique, la marque au losange revient sur le devant de la scène. Ce jeudi 30 novembre, le constructeur français a décidé de partager les premières photos officielles de la R5 E-Tech, la réédition électrique de la célèbre Renault 5.

L'occasion pour les fans de découvrir certains éléments du design de la citadine, à quelques semaines seulement de sa présentation officielle prévue lors du Salon de l'Auto de Genève en février 2024.

La R5 passe à l'ère moderne

Grâce ces clichés, on remarque tout d'abord que les feux avant ont fait peau neuve, en adoptant un style agressif et anguleux en virgule. Cet effet “pupille” est un hommage à un spot publicitaire de la marque sorti en 1972. La prise d'air sur le capot connaît également un vent de modernité, qui arbore en son centre un indicateur de charge lumineux. Ce dernier forme un 5 lorsque la charge est complète. Plutôt ludique en plus d'être pratique.

Les passages des roues quant à eux élargissent la silhouette de la R5 et rappellent avec ses ailes gonflées le style de la R5 Turbo. On vient enfin aux feux arrière, qui intègrent désormais une fonction lumineuse qui prolonge le flanc de la carrosserie. D'après Renault, “cet élément participe à la performance aérodynamique de la R5, en évitant les tourbillons d'air pénalisants”.

Notez que comme le laissait le présager le premier prototype de la R5 E-Tech, cette réédition fera la part belle aux coloris vifs. En plus du jaune visible dans ces photos, la citadine sera aussi disponible en bleu et vert.

Nouvelle plateforme et deux packs de batterie

Mais ce n'est pas tout puisque la marque au losange a révélé quelques informations supplémentaires sur son futur véhicule. On connaît maintenant son gabarit : 3,92 mètres de long. Par ailleurs, le constructeur confirme que la R5 E-Tech reposera sur la plateforme CMF-BEV, désormais baptisée AmpR Small (une adaptation pour l'électrique de la plateforme utilisée sur les dernières Clio).

Cela permet à la R5 E-Tech de profiter d'un train arrière multibras, un composant généralement réservé au segment supérieur, qui lui assurera une meilleure stabilité et tenue de route. Enfin, on apprend que la citadine sera déclinée avec deux packs de batteries :

une batterie de 52 kWh pour une autonomie estimée de 400 km en cycle WLTP

pour une autonomie estimée de 400 km en cycle WLTP Et plus tard, une batterie de 40 kWh (qui permettra probablement de faire baisser les prix)

La promesse des 25 000 € est tenue

L'autonomie de cette batterie plus modeste reste encore à déterminer. Comme promis, le ticket d'entrée sera bien aux alentours de 25 000 euros. Pour les plus pressés, sachez qu'il est dès maintenant possible d'acheter pour 150 euros le coupe-fil R5 R Pass.

Pour faire simple, ce pass permettra aux utilisateurs de précommander leur R5 E-Tech 10 jours avant l'ouverture des commandes au grand public. Les détenteurs du coupe-fil pourront recevoir leur véhicule dès l'automne 2024 d'après Renault. Pour cause, la production de leur exemplaire sera prioritaire au sein du pôle Electricity-manufacture de Douai en France.

Source : Renault