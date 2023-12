Voiture électrique : le malus au poids toucheraient de nombreux modèles en 2025

Jusque là épargnés, les véhicules électriques pourraient être soumis à un malus au poids d'ici 2025. Une mesure qui concernerait beaucoup de modèles, dont certains ne sont pas encore sortis.

Le projet de loi de finances 2024 contient un volet dédié aux voitures. Plus particulièrement, il aborde le malus au poids des véhicules. Il s'agit d'une taxe concernant ceux qui dépassent une certaine masse, pour le moment 1800 kg. On sait déjà que le gouvernement souhaite l'abaisser à 1600 kg en 2024, tout en mettant en place un barème progressif. L'an prochain, rien ne change pour les modèles hybrides et hybrides rechargeables, mais ils seraient concernés dès 2025.

Le texte indique : “pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse”. Et si à l'origine, les voitures électriques sont épargnées, une proposition d'amendement pourrait tout changer en les incluant dans le dispositif du malus au poids. Là aussi en 2025.

Le malus au poids pourrait concerner les voitures électriques en 2025

L'amendement en question dit ceci : “pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse”. En clair, les voitures électriques dont le poids dépasse les 1900 kg seraient concernés par le malus. Pour l'exécutif, cela représente 0,22 % des modèles de marque françaises vendus dans le pays en 2022. “Le constat est identique pour les véhicules électriques assemblés en France : seuls 0,26 % des véhicules électriques vendus et assemblés en France font plus de 1,9 tonne”, précise-t-il.

Mais si les sénateurs expliquent que les voitures électriques produites en France en 2024 et 2025 seront exemptées, comme la futur Renault R5 E-Tech, il n'empêche que de nombreux modèles se retrouveraient taxés. Surtout dans le segment haut de gamme, comme les Tesla Model S, Model Y et Model X par exemple, mais aussi les Volkswagen ID.3 à ID.7, ainsi que plusieurs autres des marques Audi, Mercedes, BMW, Toyota… Voire la Peugeot E-3008 pas encore sortie. Cela fait plus de 50 voitures en tout. Pour l'instant, rien n'est acté, le projet de loi de finances 2024 doit encore repasser devant l'Assemblée Nationale où le texte peut être modifié.

