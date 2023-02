Tesla : la mystérieuse Model 2 à 25 000 € fait parler d’elle

Annoncée en 2020 par Elon Musk lors du Battery Day, la mystérieuse Tesla Model 2, une nouvelle compacte électrique vendue à 25 000 €, se fait toujours attendre. Mais si l'on en croit le site AutoSpy, une version camouflée du véhicule a été aperçue en Chine. Par ailleurs, des dessins de la voiture ont été repérés par des fans dans une récente vidéo publiée par Tesla.

Si vous suivez l'actualité de Tesla, vous savez peut-être qu'Elon Musk promet l'arrivée d'une voiture électrique proposée sous la barre des 25 000 € depuis des années. Déjà en 2018, le milliardaire avait assuré vouloir la lancer dans les trois ans à venir.

En 2020, lors du Battery Day, Elon Musk a présenté de nouvelles modèles de batteries, les fameuses cellules 4680. A l'époque, le PDG de la marque a promis 5 fois plus d'énergie, une puissance multipliée par 6 et jusqu'à 16% d'autonomie en plus à encombrement égal avec ces batteries. Selon lui, cette avancée technologique permettra justement de réduire les coûts de production et par extension le prix de ses futures voitures électriques.

Seulement, nous sommes maintenant en 2023. Tesla est encore loin de proposer des véhicules à 25 000 € et nous attendons toujours une confirmation de l'existence de cette fameuse voiture low-cost, baptisée depuis Tesla Model 2.

La mystérieuse Model 2, la compacte à 25 000 €, bientôt dévoilée ?

Et alors que Tesla doit présenter la semaine prochaine lors de l'Investor Day sa toute nouvelle plateforme qui équipera ses futures voitures électriques, plusieurs éléments nous laissent à penser que la Tesla Model 2 fera partie des annonces. Pourquoi cela ? Tout d'abord, le site Autospy a publié plusieurs photos volées d'un prototype camouflé repéré en Chine. Au vu du design, cette voiture s'apparente à une sorte de Tesla Model Y compacte. On y retrouve d'ailleurs la calandre et les phares caractéristiques des véhicules de la marque.

Enfin, Tesla vient tout juste de publier un spot publicitaire pour fêter l'ouverture officielle de son nouveau bâtiment dédié à l'ingénierie. On peut y apercevoir notamment de nombreux dessins de pré-production et des designs préparatoires. S'il s'agit en grande majorité de dessins de modèles déjà existants, un croquis a attiré l'attention des fans et des médias spécialisés (visible ci-dessus).

On y voit un SUV compacte encore jamais vu dans le catalogue du constructeur. Vous en conviendrez, Tesla ne laisserai pas échapper de tels détails sans le vouloir dans un clip promotionnel, surtout à quelques jours seulement d'une conférence majeure. Bien entendu, il faut ces informations avec des pincettes et attendre une réponse éventuelle ce 1er mars 2023 lors de l'Investor Day.

Source : Electrek