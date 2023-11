Twingo Legend : pour la vendre à moins de 20 000€, Renault a dû faire quelques concessions

On en sait (un peu) plus sur la fiche technique de la Twingo Legend, la future version électrique de la petite citadine. Mieux vaut ne pas s’attendre à une batterie et une autonomie révolutionnaire. Pour maintenir son prix très attractif, à savoir moins de 20 000 €, Renault n’a eu d’autres choix que d’opter pour des solutions forcément peu impressionnantes.

Il y a quelques jours, Renault a levé le voile sur le futur de sa mythique Twingo. Sobrement baptisé, Twingo Legend, ce nouveau modèle se tournera bien évidemment vers l’électrique, comme le veut la stratégie du constructeur. Ce qui fait de son prix son véritable argument de vente, puisque ce dernier se situera en dessous de la barre symbolique des 20 000 €. De quoi attirer une large clientèle qui ne peut pas encore se permettre de passer à l’électrique.

Mais, aussi, attractif soit-il, ce prix pose nécessairement quelques questions. Comment Renault parviendra-t-il à produire une voiture électrique à un coût aussi bas ? Comme on pouvait s’y attendre, la réponse est à chercher du côté de la fiche technique, plus précisément de la batterie. Rappelons en effet que cette dernière compte pour 40 % en moyenne du coût de production d’un véhicule électrique.

La Renault Legend devra se contenter d’une petite batterie pour garder son prix bas

Sans que l’on connaisse encore ses spécificités techniques, Renault a bien confirmé que la Twingo Legend sera propulsée par une petite batterie, comparée aux standards actuels de l’industrie. Si l’on en croit les déclarations de Luca de Meo, PDG du constructeur, il faudra ainsi s’attendre à une batterie dont la capacité sera inférieure à 50 kWh. Une stratégie aussi bénéfique pour les marges de l’entreprise que pour l’autonomie de la voiture.

En effet, qui dit petite batterie dit poids plus léger du véhicule, et donc consommation réduite. Ainsi, dans le communiqué de Renault, on apprend que la batterie de la gamme Legend affichera une consommation de 10 kWh/100 kilomètres. Selon l’Argus, le Twingo Legend ne dépasserait pas les 400 km d’autonomie. Par ailleurs, le média spécialisé annonce que la voiture bénéficiera d’une version « dégonflée » de la Renault 5 E -Tech.

Dernier point de la stratégie du constructeur pour réduire les coûts, la batterie ne reposera pas sur la traditionnelle technologie NMC, mais plutôt sur la LFP, pour lithium/fer/phosphate. Moins chère, cette option est également moins efficace, puisqu’elle embarque une plus basse densité. Traduction : à même poids qu’une NMC, l’autonomie est plus basse. On l’aura compris, la citadine devra rester, précisément, une citadine pour être réellement intéressante.

Dès lors qu’elle devra effectuer de plus grands trajets, la Twingo Legend se trouvera vite plus limitée et moins intéressante. Renault a donc très clairement fait le choix de cibler avant tous les citadins, qui n’auront pas à recharger leur véhicule tous les jours. Le constructeur ne s’y trompe d’ailleurs pas, en vantant les mérites de sa batterie sous l’angle de l’écologie.

En effet, dans son communiqué, celui-ci indique qu’en plus d’une consommation réduite, sa petite batterie permettra « des émissions de CO₂ réduites de 75 % par rapport à la moyenne des véhicules thermiques vendus en Europe en 2023 sur l’ensemble du cycle de vie, zéro émission de CO₂ à l’échappement et moins de consommation de matières premières grâce à sa taille compacte ». Là encore, des arguments à ne pas négliger, en plus de celui du prix.

Source : L’Argus