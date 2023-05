Tesla : les voitures électriques Ford obtiennent un accès au réseau Superchargeur

Tesla et Ford viennent de signer un partenariat historique. A partir de 2024, les véhicules électriques de la marque à l'ovale bleu pourront accéder au réseau Superchargeur de Tesla. Mieux encore, Ford compte intégrer sur ses futurs modèles une prise de charge compatible avec le connecteur de Tesla.

Depuis quelques années maintenant, Tesla ouvre progressivement son réseau Superchargeur aux véhicules électriques des marques concurrentes. Cela a commencé en Norvège dès 2021, suivi des Pays-Bas. Et depuis le 31 janvier 2022, les propriétaires de voitures électriques français hors-Tesla peuvent également recharger leurs véhicules sur les bornes à charge rapide du constructeur américain.

Et justement, nous venons d'apprendre que Tesla a signé un partenariat d'envergure avec Ford ce vendredi 26 mai 2023. Mine de rien, il s'agit d'une annonce de taille. Comme vous le savez peut-être, Tesla utilise aux Etats-Unis un standard différent du Combo CCS, en l'occurrence des prises NACS (pour North American Charging Standard).

Tesla ouvre son réseau Superchargeur américain à Ford

De fait et pour permettre aux modèles électriques Ford de profiter des 12 000 points de charge américains et canadiens, Tesla va mettre au point un adaptateur. Grâce à cet accessoire, qui sera lancé dès le début 2024 selon Elon Musk, les propriétaires de Mustang Mach-E et de F-150 Lightning pourront se connecter aux Superchargeur v3.

Notez bien qu'il s'agira d'une mesure temporaire. Dès 2025, la marque à l'oval bleu compte aller encore plus loin. En effet, le constructeur a confirmé que ses futurs voitures électriques seront directement équipés d'un port NACS. En d'autres termes, l'adaptateur sera inutile sur ses véhicules.

Avec cette alliance, Ford double ni plus ni moins l'offre de recharge à disposition de ses clients. En effet, au 10 000 bornes de son réseau Blue Oval Charge Network vont donc s'ajouter les 12 000 stations Superchargeur de Tesla du territoire nord-américain.

Cette ouverture au réseau Superchargeurs est “une excellente nouvelle pour nos clients” a déclaré le PDG de Ford Jim Farley, avant d'ajouter que “l'accès généralisé à la recharge rapide est absolument vital pour notre croissance en tant que marque de VE”. Deux question se posent maintenant : les prochains VE Ford resteront-ils compatibles avec la prise Combo CCS ou l'abandonneront-ils au profit du standard NCAS ? Et enfin, est-ce que ce partenariat va inciter d'autres constructeurs américains à envisager un accord similaire ? L'avenir nous le dira.