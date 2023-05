Tesla : 100 Go de données ont fuité, les clients se plaignent majoritairement de l’Autopilot

Des données divulguées à un média allemand indiquent que Tesla a des problèmes techniques plus importants qu'on ne le pensait avec son système Autopilot. Des “insiders” ont fait fuiter 100 Go de données en provenance du système informatique du constructeur américain.

C'est une nouvelle affaire qui risque de ne pas redorer le blason de la société d'Elon Musk ! En effet, le média allemand Handelsblatt a pu prendre connaissance des plaintes de clients Tesla où pas moins de 23 000 fichiers ont été transmis au journal. L'authenticité des données divulguées a été confirmée par un institut de recherche technologique basé en Allemagne.

Tesla a tenté d'en interdire la publication par le biais d'une lettre d'avocat, affirmant que l'entreprise avait des raisons de croire qu'un “ancien employé mécontent” avait “abusé de son accès en tant que technicien de maintenance” pour faire sortir clandestinement des informations de l'entreprise avant son départ.

Tesla : plaintes de clients de la marque, la société essaie d'étouffer l'affaire

Handelsblatt a posé 65 questions à Tesla sur ces données, mais le constructeur américain de voitures électriques a refusé de répondre, à l'exception d'une lettre d'avocat menaçante.

Les fuites contiennent notamment plus de 2400 plaintes concernant l'accélération et plus de 1500 problèmes liés aux fonctions de freinage, dont 139 cas de freinage d'urgence involontaire et 383 cas de “freinage fantôme” dus à de fausses alertes de collision.

Le nombre d'accidents s'élève à plus de 1000. Les plaintes les plus anciennes datent de 2015, les plus récentes de mars 2022. Durant cette période, Tesla a livré environ 2,6 millions de véhicules utilisant le logiciel Autopilot. Bien que la plupart des entrées proviennent de clients américains, des plaintes auraient également été enregistrées en Europe et en Asie. Le média allemand a contacté certains clients et s'est fait confirmer les informations.

En analysant les données, les journalistes du Handlesblatt soulignent que le fondateur de Tesla, Martin Eberhard, a déclaré qu'il considérait comme “dangereux” de laisser un véhicule autonome sur la route “avant qu'il ne soit sûr et fiable à cent pour cent”. M. Eberhard a fondé Tesla en 2003 et a ensuite été écarté par Elon Musk, qui l'avait initialement rejoint en tant qu'investisseur.

Une autre critique importante vient de Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, qui a déclaré à CNN que Musk avait essayé de le convaincre d'acheter une Telsa en lui promettant que le véhicule pourrait se conduire tout seul d'ici la fin de l'année 2016.