Lucid lance deux nouvelles berlines électriques en Europe, les tarifs vont faire mal

Lucid Group, le célèbre fabricant de véhicules électriques de luxe qui s’est désigné comme l’un des grands concurrents de Tesla, veut bousculer sur le marché européen avec l'introduction de deux nouveaux modèles d'entrée de gamme, les Lucid Air Pure AWD et Air Touring.

Après l’introduction des Air Dream Edition Performance et Air Dream Edition R haut de gamme à la fin de l’année dernière, Lucid vient enfin de lancer deux voitures plus abordables en Europe, les Air Pure AWD et Air Touring. D’après Lucid, il s’agit de véhicules d’entrée de gamme, mais cela ne veut pas pour autant dire que leurs prix sont accessibles pour la plupart des consommateurs.

Chez nos voisins allemands, où les deux nouvelles variantes sont déjà disponibles, les tarifs restent au-dessus de la barre des 100 000 euros. Il faut compter 109 000 euros pour la Lucid Air Pure AWD, et 129 000 euros pour la Lucid Air Touring.

Quelles caractéristiques techniques pour les nouvelles berlines Lucid ?

La Lucid Air Pure AWD, la version la moins onéreuse, est équipée d'une configuration à double moteur et à transmission intégrale qui délivre une puissance de 480 chevaux. Grâce à une grande batterie, le véhicule promet une autonomie de 725 km selon le cycle WLTP. Elle arrivera en Europe à partir du quatrième trimestre 2023, et sachez que Lucid prévoit également de lancer une variante à moteur unique et à propulsion arrière (RWD) de l'Air Pure en 2024.

De son côté, la Lucid Air Touring est équipée d'un groupe motopropulseur à double moteur et à transmission intégrale qui délivre une puissance impressionnante de 620 chevaux et peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes. Tout comme l'Air Pure AWD, l'Air Touring utilise la batterie à longue autonomie de Lucid, qui garantit une autonomie WLTP estimée à 725 kilomètres. Les livraisons de l'Air Touring devraient, elles, débuter au troisième trimestre 2023.

Il reste maintenant à voir si ses deux nouvelles berlines électriques vont permettre à Lucid de se faire une place sur ce marché compétitif, largement dominé par Tesla. De son côté, Elon Musk est persuadé que son concurrent va faire faillite, une prédiction qui s’est révélée probable à la suite de la publication des récents résultats financiers de l’entreprise. On espère que ces nouvelles versions vont permettre à Lucid de remonter la pente, car la concurrence est nécessaire pour tirer les prix vers le bas.