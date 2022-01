Tesla : le réseau Superchargeurs s’ouvre enfin aux autres véhicules électriques en France

Chose promise, chose due. Après avoir ouvert son réseau Superchargeurs à la concurrence aux Pays-Bas lors d'une première phase de test, Tesla officialise l'extension du programme France et en Norvège. Désormais, les propriétaires français de véhicules électriques hors-Tesla pourront profiter du réseau de la marque américaine pour recharger leurs batteries.

Si vous suivez l'actualité de Tesla, vous savez que la possibilité d'ouvrir le réseau Superchargeurs à la concurrence est une promesse de longue date d'Elon Musk. Cette promesse a commencé à devenir réalité dès juin 2021, alors que le constructeur a entamé des négociations avec les autorités norvégiennes pour ouvrir le réseau Superchargeurs aux véhicules électriques d'autres marques.

En novembre 2021, Tesla a passé la vitesse supérieure en déclenchant une première phase de test officielle aux Pays-Bas. Les propriétaires de VE des autres constructeurs pourront profiter du réseau Superchargeurs sur une dizaine de stations de recharge. Seules conditions préalables : avoir une voiture équipée d'une prise CCS standard et résider dans le pays évidemment.

Visiblement, les tests se sont avérés concluants puisque Tesla vient d'annoncer l'extension du programme d'ouverture du réseau Superchargeurs en France et en Norvège. Concernant l'Hexagone, seulement 16 sites sur les 100

Superchargeurs seront accessibles à tous les utilisateurs. Notez qu'il s'agit de stations équipées avec de nombreuses bornes et avec une fréquentation plutôt faible, le but étant surtout d'analyser les effets de l'ouverture à la concurrence sur le réseau sans toutefois provoquer de saturation.

Liste des stations Superchargeurs accessibles pour tous en France

Comme aux Pays-Bas, il faudra que votre véhicule électrique soit doté d'un port CCS tandis qu'il faudra télécharger et utiliser l'application mobile Tesla pour recharger vos batteries depuis les stations du constructeur. Mais sans plus attendre, voici la liste des dix stations ouvertes à tous en France :

En cliquant sur ces liens, vous serez redirigés vers les pages dédiées à ces stations sur le site français officiel de Tesla. Toutes les informations importantes y sont notées : nombre de bornes accessibles, puissance maximum, accès 24h sur 24 7j sur 7j ou non, et la liste des commerces à proximité comme les restaurants ou les magasins si vous souhaitez passer le temps durant la recharge.

Concernant les prix, sachez qu'en moyenne, le propriétaire d'une Tesla paie 0,40 € par kilowattheure. Pour les non-propriétaires d'une Tesla, les tarifs affichés sont nettement supérieurs, dépassant généralement les 0,55 €/kWh selon les stations. Pour réduire la facture, le constructeur propose un abonnement mensuel facturé 12,99 €. Pour vous donner un ordre d'idée, la somme demandée au Tesla Supercharger de Vélizy 2 passe de 0,56 €/kWh à 0,38 €/kWh si vous êtes adhérent. Bien entendu, il y a fort à parier que Tesla ouvre davantage de stations en France dans les mois à venir.

