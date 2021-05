Ford dévoile un séduisant F-150 Lightning électrique à 40 000 $ comme le Cybertruck

Ford vient de dévoiler la version électrique de son mythique pickup F-150. Le véhicule sera disponible dans certains marchés dès l'année prochaine. Avec un prix de départ dès 40 000 dollars cette proposition assez sage est en concurrence frontale avec le Tesla Cybertruck.

Ford vient de dévoiler la version électrique de son mythique pickup F-150, le F-150 Lightning. Contrairement à la version thermique, le modèle ne sera proposé qu'en une seule configuration quatre portes avec un large coffre ouvert à l'arrière et deux options batteries dont la capacité n'a pas encore été dévoilée.

Côté design, le F-150 Lightning ne change pas grand chose par rapport au modèle thermique. L'avant a été un peu redessiné, avec un look plus angulaire, mais aussi plus électrique grâce au nouvel agencement de l'éclairage. Electrisation oblige, le capot avant ne cache pas de moteur, mais un grand coffre fermé de 400 litres qui complète la remorque.

A l'intérieur, Ford a ajouté deux vastes écrans : un écran 12,3″ pour le tableau de bord et une grande tablette tactile 15,5″ en guise de console centrale. L'infotainment prendra en charge Apple CarPlay et Android Auto sur les modèles les plus haut de gamme. Côté performances, Ford proposera, nous vous le disions, deux packs batterie différents, options baptisées standard range et extended range.

Le pack batterie le moins cher délivre selon Ford jusqu'à 370 km tandis que le pack le plus premium vous emmènera jusqu'à 482 km sur une seule charge. Le choix entre ces deux pack détermine d'autres points de la fiche technique du pickup. Ainsi, avec le pack batterie le plus petit, ce F-150 Lightning peut développer jusqu'à 426 chevaux.

Le modèle le plus cher peut délivrer jusqu'à 563 chevaux. Le couple moteur est de 1050Nm quelle que soit la variante. Autre donnée communiquée par Ford, les performances 0-100 km/h. Le modèle avec le pack batterie le plus puissant atteint 100 km/h en à peine plus de 4 secondes. Enfin, le véhicule est compatible avec la recharge rapide.

Si vous le connectez à une borne de charge DC 150 kW, vous obtiendrez 87km d'autonomie en 10 minutes et 41 minutes suffisent à la recharger de 15% à 80%. Ford a décidé de positionner le F-150 Lightning en concurrence directe avec le Cybertruck de Tesla. Le prix du modèle de base est de 39 974 dollars soit à peu près le prix du Cybertruck le moins cher.

La production du F-150 électrique débutera début 2022 avec des premières livraisons fixées à la fin du printemps, soit très peu de temps après les premières livraisons du Cybertruck de Tesla. Que pensez-vous de ce pickup électrique ? Ford peut-il compter sur ce design sage pour attirer les clients qui n'oseraient pas acheter le Cybertruck ? Donnez votre avis dans les commentaires !