Tesla Superchargeurs : les stations de recharge s’ouvrent aux véhicules concurrents aux Pays-Bas

Elon Musk l'avait promis, c'est désormais une réalité. Le constructeur commence à ouvrir son réseau Superchargeurs aux véhicules électriques concurrents. Une première phase de test a été lancée aux Pays-Bas sur une dizaine de stations de recharge. Tous les véhicules équipés d'une prise CCS pourront s'y brancher.

Comme vous le savez peut-être, Tesla a toujours eu un avantage considérable par rapport aux autres constructeurs de véhicules électriques : bénéficier de son propre réseau de stations de recharge autrement appelées Superchargeurs. En effet, si les Tesla peuvent effectivement se brancher sur n'importe quel station de recharge grâce à leur port de charge CSS Combo 2, les autres véhicules électriques ne peuvent pas en revanche profiter des Superchargeurs de la marque.

Cependant, Elon Musk évoque depuis des années maintenant la possibilité d'ouvrir son réseau Superchargeurs aux véhicules électriques des autres constructeurs. En juin 2021, la marque a fait un premier pas dans ce sens en négociant avec les autorités norvégiennes l'installation de plusieurs stations de recharge dans l'un des comtés du pays scandinave. Seule condition pour la Norvège, que ces bornes soient accessibles aux véhicules électriques des autres marques. Une condition acceptée par Tesla.

Depuis, Tesla a préparé méticuleusement l'ouverture du réseau Superchargeurs à la concurrence, comme en témoigne l'expansion significative du nombre de stations en Europe et aux États-Unis. Et justement, le constructeur vient de passer à la vitesse supérieure en lançant un premier programme test aux Pays-Bas.

Tesla ouvre pour la 1ère fois son réseau Superchargeur à la concurrence

“Aujourd'hui nous lançons notre projet pilote de Superchargeurs non-Tesla dans 10 emplacements de Superchargeurs au Pays-Bas […] Grâce à ce projet pilote, 10 stations sont désormais accessibles aux conducteurs néerlandais de véhicules électriques non-Tesla via l'application Tesla (version 4.23 ou supérieure)”, annonce le constructeur dans un communiqué officiel.

Cette initiative permettra avant tout à Tesla de surveiller “l'encombrement de chaque site” et d'analyser les différentes retours des clients. Pour en profiter, il faudra être propriétaire d'un véhicule électrique équipé d'une prise CCS et résider au Pays-Bas. Ensuite, il faudra télécharger l'application Android ou iOS de Tesla, créer un compte, ajouter un mode de paiement avant de rejoindre la borne Superchargeur la plus proche pour brancher son véhicule.

Ceci fait, il ne restera plus qu'à déclencher et stopper la recharge depuis l'appli. Concernant les tarifs, Tesla affiche un prix de 57 centimes d'euro le kWh pour les voitures non-Tesla, contre 0,36 centimes d'euro le kWh pour les propriétaires de Tesla. D'après les dires du constructeur, cette surtarification est nécessaire pour investir sur le réseau et améliorer les services. “Notre objectif est d'apprendre et d'itérer rapidement, tout en continuant à développer le réseau de manière agressive, afin de pouvoir accueillir les conducteurs des véhicules Tesla et non-Tesla dans tous les Superchargeur du monde”, conclut l'entreprise.