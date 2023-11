Tesla Model 3 : la nouvelle version Performance sortira début 2024, ce sera un monstre de puissance

Après plusieurs mois d’attente, Tesla s'apprête à réintroduire la version haute performance de sa célèbre Model 3 au début de l'année 2024, et pas n’importe comment. Tesla préparerait une véritable bête de compétition.

Drive a obtenu des informations exclusives sur le retour anticipé de la Model 3 Performance, absente de la récente série redessinée de la Model 3 « Highland ». Tesla n’avait pour l’instant lancé qu’une version Propulsion et une version Grande Autonomie de cette nouvelle Model 3.

Cependant, divers rapports avaient confirmé que le constructeur américain travaillait bien sur une version plus puissante, et on sait désormais quand celle-ci devrait arriver. Selon les informations de Drive, la nouvelle Model 3 Performance est attendue dans les salles d'exposition au cours du premier semestre 2024.

Qu’est ce qu’on peut attendre de cette Model 3 Performance ?

Différentes fuites venant d’Europe et des États-Unis ont donné un aperçu alléchant de la variante Performance mise à jour, avec un style plus sportif, un intérieur revu avec des sièges baquets sport, et des modifications notables de ses moteurs électriques. Contrairement aux spéculations antérieures, Tesla aurait d’ailleurs décidé de conserver le badge Performance pour ce véhicule, évitant ainsi les noms Plaid ou Ludicrous.

Si la nature exacte des améliorations mécaniques reste mystérieuse, les initiés suggèrent que Tesla cherche à exploiter le potentiel de performance inexploité de la version originale. En dévoilant la première Model 3 Performance à l'échelle mondiale en 2017, Tesla dit avoir « laissé quelques éléments sur la table », en partie parce qu'elle traversait ce qu'Elon Musk a décrit à l'époque comme « l'enfer de la production » en essayant d'augmenter la cadence de fabrication.

La Tesla Model 3 Performance devrait donc être beaucoup plus puissante que les versions Propulsion et Grande Autonomie. Pour rappel, l'ancienne Model 3 Performance disposait d'une puissance impressionnante de 393 kW, fournie par deux moteurs électriques, et affichait un temps de 0 à 100 km/h de 3,3 secondes. On ne connait pour l'instant pas les chiffres exactes de la nouvelle version, mais on sait déjà qu'elle fera mieux.

Des questions subsistent cependant quant au prix. Si les chiffres exacts n'ont pas encore été divulgués, les experts du secteur anticipent une augmentation de prix plus substantielle par rapport aux ajustements appliqués au reste de la gamme.