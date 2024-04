Suite à une fuite sur le site de Tesla UK, de nouvelles informations émergent sur la Tesla Model 3 Performance 2024. Cette version avancée sera équipée de suspensions adaptatives et revendique déjà plus de 500 chevaux.

Dévoilée prématurément via le code source du site officiel de Tesla UK, la Tesla Model 3 Ludicrous se prépare à subir une transformation importante pour son édition 2024. Des détails jusqu'ici inconnus sur les améliorations de cette berline sportive ont été révélés bien avant l'annonce officielle par la marque.

La prochaine génération de la Model 3 Ludicrous – ou Performance en attendant la confirmation officielle de son appellation – affiche des caractéristiques impressionnantes. Avec une puissance dépassant les 500 chevaux, elle se positionne comme la plus puissante des Model 3 jamais produites. Cette montée en puissance est accompagnée par de nouvelles unités de conduite, incluant des moteurs électriques avant et arrière optimisés pour une performance maximale.

La nouvelle Tesla Model 3 Performance promet 500 chevaux et de nouvelles suspensions

Le moteur avant, désigné par Tesla sous le nom de code “3D3”, est capable de produire jusqu'à 201 kilowatts (environ 270 chevaux). Tandis que le moteur arrière, appelé “4D2”, peut délivrer jusqu'à 303 kilowatts (environ 406 chevaux). Ces moteurs ont été conçus pour fournir une puissance combinée supérieure à 500 chevaux, tout en optimisant la distribution de cette puissance à haute vitesse, ce qui est crucial pour les accélérations et la performance globale sur piste ou en virages.

Tesla a également revu le système de suspension. L'introduction d'une suspension adaptative contrôlée par un nouveau logiciel optimise le comportement routier en combinant sportivité et confort. Ce système permet d'ajuster la fermeté des amortisseurs en fonction de la route, offrant ainsi une conduite plus agréable.

Le “Mode Piste V3″, une autre nouveauté, augmente la capacité de personnalisation du véhicule. Ce mode ajuste la calibration des suspensions et du groupe de moteurs pour maximiser la réponse des commandes et le plaisir de conduite. Il permet aux utilisateurs de modifier l'équilibre de la voiture, les contrôles de stabilité, et même le freinage régénératif selon leurs préférences.

En outre, la Tesla Model 3 Performance incorpore désormais un châssis et des suspensions spécifiques, conçus pour répondre précisément aux commandes du pilote. Ces ajustements sont accompagnés par une amélioration du ressenti de la pédale et une gestion optimisée de la chaleur. Ces derniers assureront des performances constantes en conduite soutenue.

