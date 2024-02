Tesla Model 3 : la version Performance fait une première sortie remarquée

La très attendue version Performance de la nouvelle Model 3 vient tout juste de faire une première sortie remarquée. L'occasion pour les utilisateurs d'entrevoir les modifications apportées par le constructeur.

En novembre 2023, Tesla a officialisé la réédition de la Model 3. Connue sous le nom de code Project Highland, cette nouvelle version de la berline électrique bénéficie de nombreuses améliorations, notamment du côté du design, du coefficient de traînée, de l'isolation sonore ou encore des équipements de sécurité. La Model 3 2024 embarque ainsi un indicateur d'angle mort ou encore un capot actif, une technologie pensée pour protéger les piétons en cas de choc à basse vitesse.

Pour l'heure, cette nouvelle Model 3 est proposée en deux déclinaisons seulement, à savoir la Propulsion et la Grande Autonomie. Néanmoins, de nombreuses rumeurs et bruits de couloir ont fait état de la préparation d'une version Performance inédite. D'après de précédentes informations publiées en fin novembre 2023 par le site Drive, cette mouture sportive et musclée de la berline pourrait débarquer lors du premier semestre 2024.

Malheureusement, Tesla n'a pas encore communiqué sur cette Model 3 Performance remodelée, il faudra donc prendre cette fenêtre de sortie avec des pincettes. Néanmoins, nous venons d'apprendre grâce à une publication sur X de l'utilisateur Desmond Wisley que cette nouvelle Model 3 Performance a été aperçue lors d'une sortie à Valence en Espagne.

La nouvelle Tesla Model 3 Performance aperçue pour la 1re fois

L'occasion pour nous de découvrir les modifications apportées par le constructeur. Ainsi, on peut notamment entrevoir les nouveaux sièges Performance, qui devraient on l'imagine assurer un meilleur confort lors des accélérations fulgurantes du bolide watté. Les roues sont également équipées d'aero caps spécifiques, pour une meilleure efficacité énergétique et un meilleur aérodynamisme.

On remarque également la présence d'étriers de frein rouge. Comme vous pouvez l'imaginer, cette Model 3 Performance doit proposer des capacités de freinage améliorées, compte tenu de sa vélocité. Autre point révélateur, on peut constater dans la vidéo l'intégration d'un badge Ludicrous sur la façade arrière du véhicule.

En d'autres termes, cette Model 3 ne fera pas partie de la catégorie Plaid, mais bien Ludicrous, ce qui suggère des performances de haute volée. Ajoutons pour conclure que Desmond Wisley a publié une autre vidéo dans laquelle on peut voir plusieurs Model 3 Ludicrous, préparées vraisemblablement pour le tournage d'une publicité (toujours à Valence). La berline est d'ailleurs visible en trois coloris, à savoir Rouge, Bleu et Noir. Mine de rien, cela laisse entendre que Tesla s'apprête enfin à communiquer sur ce nouveau Model. Wait and See comme on dit.