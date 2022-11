Tesla : la production de masse du Cybertruck démarrera vraiment à l’automne 2023

Deux personnes impliquées dans le développement du Cybertruck auraient affirmé à Reuters que le véhicule tout terrain de Tesla serait en passe d’être mis en production. Les chaînes de montage pourraient se mettre en branle dès le deuxième trimestre 2023, et le pickup électrique d’Elon Musk pourrait être commercialisé dès la fin de l’année prochaine.

La production du Tesla Cybertruck n’en finissait plus de prendre du retard, mais l'attente est bientôt finie. Elon Musk a déclaré que la phase de R&D de l’utilitaire électrique est dans sa dernière ligne droite. L’usine d’Austin au Texas, sera responsable de la production du seul véhicule de Tesla à avoir son propre nom. Elle aura trois mois pour prendre un rythme de croisière, le rythme de sa production devant atteindre son maximum pendant le deuxième semestre de l’année 2023.

On ne sait encore rien ni du prix ni de la fiche technique du Cybertruck, tant Elon Musk les change fréquemment. Peu importe, le véhicule reste sans conteste le plus attendu au monde. Les arrhes réclamées pour le réserver ne s’élevaient qu’à 100 dollars, ce qui a sans doute incité les acheteurs potentiellement intéressés à franchir le pas. On en dénombrait pas moins de 146 000 en 2019.

La production du Tesla Cybertruck prendra son rythme de croisière au deuxième semestre 2023

Cela dit, tout ne sera pas simple pour Tesla, et les clients devront probablement faire face à des retards de livraison. Selon certains analystes, le constructeur automobile va faire face à un problème d’approvisionnement en batteries. La production de batteries 4680, la dernière en date et la plus évoluée (sa capacité est 5 fois supérieure à la 2170 utilisée auparavant) est déjà à son maximum. La demande est si forte que Tesla a dû suspendre les commandes en Europe et en Chine. Dans ce contexte, comment honorer les commandes de Cybertruck qui, à n’en pas douter, vont affluer ?

Les premiers propriétaires du pickup électrique risquent de rouler avec une batterie de moindre capacité, à moins qu’ils n’acceptent de patienter pour recevoir la batterie 4680 fabriquée à dans la Gigafactory de Berlin, entre autres. Me Musk a déclaré à ce sujet que Tesla a reçu “plus de précommandes pour les premiers Cybertruck qu’il ne pourrait possiblement en honorer pour les trois années suivant le début de sa production”.