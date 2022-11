Android Auto : Google force la dernière mise à jour, les smartphones sous Android 6 et 7 ne sont plus compatibles

Google a décidé de forcer l'installation de la dernière mise à jour d'Android Auto. Résultat, les smartphones sous Android 6 et 7, qui pouvaient continuer à profiter de la plateforme à condition de ne pas mettre à jour l'appli, ne peuvent plus profiter de la plateforme. A moins d'opter pour un appareil plus récent.

Si certains utilisateurs de smartphones sous Android 13 ont signalé des bugs sur Android Auto après la migration sur le nouvel OS, cette récente modification de la part de Google risque de laisser de nombreuses personnes sur le carreau. Explications.

Il y a quelques mois, Google a revu à la hausse les exigences systèmes pour accéder à Android Auto. Si la configuration minimale requise était d'avoir un smartphone sous Android 6 Marshmallow, il faut désormais être en possession d'un appareil sous Android 8 Oreo ou plus.

Malgré ces changements, les utilisateurs détenteurs d'un ancien appareil pouvaient continuer à profiter d'Android Auto en refusant d'installer les dernières mises à jour de l'appli. Seulement, Google ne permet plus cela. En effet, la firme de Mountain View contraint ces utilisateurs à mettre à jour l'application d'Android Auto vers la dernière version.

Google force l'installation de la dernière MAJ d'Android Auto

Lorsque vous ouvrez une ancienne version de l'appli, une fenêtre apparait désormais pour vous inviter à mettre à jour l'appli. Impossible de fermer la fenêtre, ce qui empêche les utilisateurs concernés d'accéder à Android Auto. Cette pop-up de mise à jour forcée apparait pour les utilisateurs d'Android Auto version 7.0 à 7.7. Et comme Android Auto 7.4 était la dernière version à prendre en charge les appareils fonctionnant sous Android 7 Nougat ou plus anciens, la mouture la plus récente de l'appli ne fonctionnera plus sur ces appareils.

En d'autres termes, vous serez obligés d'opter pour un smartphone plus récent… ou de faire une croix sur Android Auto. Quoi qu'il en soit, on se doute que Google impose cette MAJ en prévision du déploiement de la refonte d'Android Auto.

Répondant au nom de code Coolwalk, cette version doit apporter une nouvelle interface, avec de nouvelles icônes et la présence permanente des contrôles musicaux. Mais surtout, un mode multifenêtre est attendu. Nous avons eu récemment un aperçu du multifenêtre d'Android Auto. Il devrait permettre d'afficher jusqu'à 3 applications en même temps, un peu comme le propose actuellement Apple CarPlay.

