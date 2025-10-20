Vous ne pouvez plus lancer Android Auto si vous utilisez ces smartphones, il va falloir en acheter un nouveau

Google vient finalement de mettre à exécution ce dont il nous avait prévenu il y a plusieurs mois. Les vieux smartphones ne sont désormais plus combatibles avec Android Auto. On vous explique ce qu'il se passe.

Vous adorez Android Auto mais utilisez un smartphone vieux de plusieurs années ? On a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il est malheureusement probable que vous ne puissiez plus profiter de l'OS pour voiture d'ici à quelques jours. Cette fois, il n'est nulle question d'un des nombreux bugs dont la plateforme est victime. Il s'agit bien d'une décision de la part de Google, ce qui signifie qu'il n'y aura pas moyen d'y échapper – sauf en achetant un nouveau smartphone plus récent.

En effet, il s'agit d'une de ces mises à jour qui laissent de côté les smartphones trop anciens. Il y a environ un an, la firme de Mountain View avait ainsi prévenu que les smartphones étant restés sur Android 9 ne seraient bientôt plus compatibles avec Android Auto. En 2022, ce sont les smartphones sous Android 8 qui ont été abandonnés. Il semblerait donc que le répit soit désormais arrivé à son terme, d'après les informations d'Android Authority.

Android Auto lâche le support pour ces smartphones anciens

La prochaine mise à jour sera ainsi celle qui stoppera le support des smartphones sous Android 9. Autrement dit, tous les smartphones n'ayant pas pu installer Android 10 ne pourront bientôt plus utiliser Android Auto. Chez Samsung, cela concerne notamment les Galaxy S7. Les OnePlus 3 ou encore le Xiaomi Mi 5 font également partie de la liste.

Si vous ne savez pas si votre smartphone peut installer Android 10, il suffit de vous rendre dans les paramètres de celui-ci, puis dans la section Mise à jour. Néanmoins, si celui-ci n'a pas été mis à jour depuis un certain temps, c'est probablement qu'il fait partie des concernés. Vous pouvez également consulter la liste complète des smartphones qui ont pu recevoir Android 10 à l'époque de sa sortie. Si le vôtre est plus ancien que ceux cités, c'est que vous ne pourrez plus utiliser Android Auto.

