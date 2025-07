Ah bon, Tesla a présenté une nouvelle Model Y ?

Tesla affirme avoir présenté un nouveau modèle de SUV. Mais en regardant les images, difficile de voir ce qui a vraiment changé. S’agit-il d’un simple allongement ou d’une vraie nouveauté pensée pour un usage différent ?

Tesla continue de dominer le marché mondial des voitures électriques, mais les choses évoluent vite, surtout en Chine. Là-bas, la concurrence est féroce, avec des marques locales comme BYD, Li Auto, ou Xiaomi et son impressionnant nouveau SUV SU7. Ces constructeurs proposent des modèles familiaux plus spacieux, souvent plus connectés et plus récents. Pour suivre le rythme, le constructeur vient d’annoncer une nouvelle déclinaison de son modèle le plus vendu. Mais à première vue, rien ne saute aux yeux.

Il s’agit du Model YL, une version allongée du SUV déjà disponible en France. Même silhouette, mêmes lignes, et un style toujours très proche du Model Y de 2025. Pourtant, cette variante chinoise gagne en longueur, en hauteur, et surtout… en capacité d’accueil. Elle propose désormais six places grâce à une troisième rangée de sièges, un critère stratégique pour séduire les familles chinoises.

Tesla allonge la Model Y, ajoute deux sièges… mais ne change presque rien au design

Voici concrètement ce que Tesla change avec cette Model YL par rapport à la version vendue en France :

Longueur : 4,98 m (+18 cm)

Empattement : 3,04 m (+15 cm)

Hauteur : 1,66 m (+4 cm)

Nombre de places : 6 (contre 5, grâce à une troisième rangée en 2 + 2 + 2)

Puissance : 456 ch (contre 480 ch sur la Performance)

Poids à vide : 2 008 kg (légèrement plus léger malgré l’allongement)

Ce qu’on aurait aimé voir en plus ? Un intérieur repensé, une nouvelle interface à bord, peut-être des équipements dédiés aux familles, comme des écrans arrière ou des commandes séparées pour les passagers du fond. Bref, quelque chose qui justifie vraiment le terme de “nouveau modèle”.

Côté technique, le Model YL conserve deux moteurs électriques : un à l’avant de 142 kW, un à l’arrière de 198 kW, pour une puissance totale de 340 kW. La batterie est fournie par LG, probablement en chimie NCM, avec une autonomie estimée à environ 600 km selon les normes chinoises. Aucun changement n’est visible à l’extérieur, si ce n’est des proportions légèrement étirées. Cette version est réservée au marché chinois, avec un lancement prévu à l’automne depuis la Gigafactory de Shanghai. Pour l’Europe, rien n’est annoncé.