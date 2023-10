Tesla continue de baisser les tarifs de ses voitures, la Model 3 n’a jamais été aussi accessible

Les prix des voitures de Tesla ne cessent de baisser aux Etats-Unis. A tel point que la Model 3 est désormais moins cher que certaines voitures à essence équivalentes.

Elon Musk estime que les constructeurs automobiles courent à leur faillite s’ils accédent aux demandes des syndicats (qui réclament de meilleurs salaires et conditions de travail). La compagnie automobile du milliardaire est, pour sa part, passée maître dans l’art de réduire les coûts tout en augmentant sa productivité, une recette gagnante pour proposer des voitures toujours plus performantes et bon marché. D’après Electrek, les prix des Model 3 et Model Y, les véhicules les plus populaires de la marque, n’ont jamais été aussi bas.

Tesla continue de baisser ses tarifs de manière très agressive, à tel point que la concurrence a vraiment du mal à suivre. Les Model Y Long Range et Performance enregistrent ainsi une baisse de 2000 $ sur le site américain, à 48 490 $ et 52 490 $ respectivement. Aux clients qui trouveraient ces offres toujours trop onéreuses, Tesla propose désormais une Model Y encore plus abordable, à 43 990 $, la Model Y Propulsion. Les Model 3 ne sont pas en reste, bien que les remises soient moins conséquentes.

Les voitures de Tesla n’ont jamais été si abordables… aux États-Unis

Tesla consent ainsi un rabais de 1250 $ sur les Model 3 Propulsion et Grande Autonomie, et accorde 2250 $ sur le modèle Performance. Comme le souligne Electrek, ces prix ne tiennent pas compte des différentes subventions accordées au niveau local ou national aux États-Unis, mais d’après le site, un client astucieux (ou simplement chanceux) pourrait acquérir une Model 3 pour moins de 30 000 $. Les voitures électriques américaines sont plus abordables que jamais et leur succès, déjà phénoménal, risque bien de s’accroître encore.

Tesla appliquera-t-il cette baisse agressive des tarifs en France et en Europe ? Si c’est le cas, ce sera probablement dans une moindre mesure. Les clients du Vieux Continent ayant l’exclusivité de la nouvelle version de la Model 3 (Project Highland), la baisse des prix consentie au pays de l’Oncle Sam servirait, toujours selon Electrek, à faire patienter les consommateurs américains.