Tesla baisse encore le prix de ses Superchargeurs avec des heures vraiment creuses

Dans certaines stations Superchargeurs en Île-de-France, les automobilistes ont pu constater l’apparition de prix encore plus bas à certaines heures de la nuit. Ces « super heures creuses » bénéficient de tarif véritablement avantageux, entre 0,10 € et 0,20 € le kWh. Une bonne raison de se lever en pleine nuit ?

En mai 2023, Tesla avait déjà fait grimper l’intérêt des Superchargeurs en faisant chuter le prix sur ses stations. Une seconde baisse, faisant à suite à celle d’octobre 2022 qui avait également introduit le principe d’heures creuses, permettant aux automobilistes de bénéficier de tarifs préférences aux horaires de faible affluence. Aujourd’hui, Tesla pousse visiblement le concept un peu plus loin, à en croire les découvertes d’utilisateurs partagées sur X (Twitter).

On apprend ainsi qu’au Superchargeur de Velizy 2 dans Yvelines (78), le kWh chute à 0,15 € entre minuit et 4 heures du matin. Même son de cloche à Roissy-en-France dans le Val-d’Oise (95), dont le tarif passe quant à lui à 0,12 € sur cette même plage horaire. Sans communication aucune, Tesla a donc vraisemblablement lancé un programme de « super heures creuses », engendrant des tarifs ridiculement bas au milieu de la nuit.

Sur le même sujet — Tesla va bientôt estimer le temps d’attente aux stations Superchargeurs

Tesla va vous donner envie de vous lever en pleine nuit pour recharger votre voiture

Il suffit de se réveiller un peu trop tard pour que les prix grimpent à nouveau. Ces derniers remontent à 0,35 € dès 9 heures du matin, 0,47 pour les automobilistes qui ne conduisent pas de Tesla. À ce prix, les bornes déployées par Lidl, pour ne citer que cet exemple, redeviennent plus intéressantes. Il va donc falloir sacrifier quelques heures de sommeil pour profiter de ces tarifs très avantageux.

Plus que jamais, il devient plus intéressant pour les propriétaires de Tesla de recharger leur voiture dans une station Superchargeurs qu’à leur domicile. En choisissant bien ses horaires dans la mesure du possible — et en évitant de s’endormir au volant pendant la charge, ce qui peut coûter très cher — la facture s’en verra considérablement réduite. De quoi bousculer la concurrence et imposer une baisse globale des prix ? Peut-être, surtout en cette période de flambée du prix de l’électricité.