Cette entreprise française veut faciliter la réparation des voitures électriques, enfin

Révolte, entreprise spécialisée dans la réparation de modèles hybrides et électriques, vient de lancer une initiative prometteuse : les Garages Branchés. Le principe est simple : via ce programme, la société propose aux garages qu'ils le souhaitent d'être formés pour prendre en charge, diagnostiquer et réparer les VE.

C'est un fait, la réparation des voitures électriques est aujourd'hui un enjeu important, à l'heure où les “wattures” se multiplient sur les routes françaises. Seulement et comme le rapportaient nos confrères des Echos en novembre 2023, le processus se heurte à de nombreuses barrières. Parmi elles, on retiendra notamment l'absence de normes internationales pour uniformiser l'installation des batteries au sein des véhicules électriques.

Résultat, chaque constructeur adopte sa propre approche. Si certains ont plutôt choisi de favoriser la réparabilité comme Renault et Volkswagen qui vissent les éléments des batteries pour un accès plus simple, d'autres ont pris le chemin inverse. C'est par le exemple le cas de certaines marques chinoises ou américaines comme Tesla et MG. Jusqu'en 2023, les batteries du Model Y étaient par exemple entourés de 29 kg de mousse isolante (4 kg dorénavant), ce qui rendait impossible toute intervention.

Il faut ajouter à cela le manque de formation chez les garagistes. Pour cause, trop peu de professionnels sont agréés pour l'électrique en France. D'après France Info, sur un réseau d'indépendants cité par le média, seulement 550 sites sur 3 500 le sont, soit 16 % des établissements au total. Pour remédier à cette situation, une entreprise française a décidé d'agir.

Cette entreprise française veut former les garagistes à l'électrique

En effet, Révolte, société installée dans la région nantaise et spécialisée dans la réparation de voitures hybrides et électriques, vient de lancer le programme Garages Branchés. L'idée est simple : l'entreprise se propose de former les garages qui le souhaitent (contre rémunération bien sûr) à l'e-mécanique et à la prise en charge des “wattures”.

Concrètement, Révolte promet un accompagnement complet. Ainsi, les candidats pourront notamment disposer :

d'outils spéciaux comme des dongles à brancher directement sur les ports OBD, un tableau de bord pour réaliser des attestations de santé des batteries

l'accès à une hotline dédiée pour obtenir une aide au diagnostic électrique, hybride et électronique

la connexion à distance sur certains véhicules

des réductions pour la sous-traitance pour certaines pannes

l'accès à des formations spécifiques et des tutoriels de réparation

des réductions pour équiper son garage avec les bons équipements (servantes, bornes de recharge, outils isolés, EPI, etc.)

Quoi qu'on en dise, l'initiative de Révolte est plutôt bienvenue et pourrait pallier dans une certaine mesure au manque important de formation chez les professionnels mentionnés plus haut. Reste maintenant à connaître le montant demandé par Révolte aux volontaires.