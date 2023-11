Tesla : gare à la facture si vous vous attardez aux Superchargeurs

Tesla impose une nouvelle taxe aux utilisateurs qui monopolisent les bornes dans les stations Superchargeur.

En attendant que les voitures électriques remplacent les véhicules à moteur thermique, et que l’Europe soit correctement couverte par un réseau de stations de recharge, les propriétaires de Tesla et d’autres marques d’automobiles électriques ne peuvent que le constater : dans les zones et les villes les plus densément peuplées, les embouteillages dans les Superchargeurs de la compagnie américaine peuvent atteindre des proportions monstres.

En effet, au fur et à mesure que les consommateurs adoptent les voitures électriques, dont les ventes sont en train de s’envoler, les images de files d’attente interminables sont de plus en plus fréquentes. Et certaines bornes de recharge se transforment parfois en de véritables rings de boxe. En effet, des clients excédés qui attendent parfois depuis des heures, en viennent parfois aux mains. Fort heureusement, Tesla a trouvé une solution pour apaiser les esprits… et gagner quelques sous au passage.

Tesla va taxer plus fort les automobilistes qui occupent un emplacement de Superchargeur pour rien

Tesla « entend et comprend bien la frustration des automobilistes qui arrivent à une station pour découvrir que des véhicules entièrement chargés occupent des places ». La compagnie compte limiter le temps passé dans ses stations en taxant les conducteurs qui occupent un espace alors que leur voiture est chargée à 90 % ou plus. Sur son site, Tesla précise : « Pour chaque minute supplémentaire pendant laquelle un véhicule reste connecté au Superchargeur, une taxe (de 1 $) est appliquée. Si le véhicule est déplacé dans les cinq minutes, la redevance est supprimée ». Ces frais supplémentaires ne seront appliqués que lorsqu’une station de Superchargeurs est « congestionnée ».

Cette nouvelle « taxe d’embouteillage » vient s’ajouter aux frais de stationnement appliqués lorsqu’une voiture monopolise une borne après la fin de la charge (0,5 € par minute de charge inutile, et 1 €/minute quand tous les emplacements sont occupés). Ces frais supplémentaires devraient aider à décongestionner les stations de Superchargeurs les plus fréquentées. Notez que cette nouvelle taxe n'est pour l'instant appliquée qu'aux Etats-Unis, mais il ne serait pas étonnant qu'elle apparaisse bientôt sur les factures des clients en rance.