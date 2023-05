Tesla : le prix des Superchargeurs est en chute libre, la concurrence ne fait pas le poids

Si vous possédez une voiture électrique, il devient de plus en plus intéressant de la recharger dans une station Superchargeurs de Tesla. En effet, le constructeur vient d’annoncer une nouvelle baisse de prix monstrueuse, de 21 % en moyenne sur l’ensemble de son réseau en France. Des tarifs auxquels la concurrence aura bien du mal à s’aligner.



Il y a de fortes chances pour que, si vous roulez en voiture électrique, vous vous soyez déjà arrêté dans une station Superchargeur pour refaire le plein d’autonomie. En effet, le réseau de recharge Tesla s’impose de plus en plus en Europe après avoir franchi le cap symbolique des 10 000 stations en fin d’année dernière. Et si ce n’est pas encore le cas, on parie que vous aurez bientôt envie d’y faire un tour.

En effet, Tesla annonce que les prix de ses Superchargeurs ont baissé de 21 % en moyenne dans l’Hexagone. Une chute dantesque qui rend les tarifs au kWh plus intéressant que jamais. Ainsi, vous devriez payer 0,35 euro le kWh en heures creuses et 0,39 euro le kWh en heures pleines. Rappelons en effet que le constructeur a mis en place un système d’heures pleines et d’heures creuses en novembre dernier sur ses stations de recharge.

Recharger sa voiture électrique à une borne Tesla est moins cher que jamais

Là encore, il s’agit d’une moyenne, les prix pouvant sensiblement varier d’une station à une autre. De même, rappelons que Tesla a ouvert son réseau de recharge à la concurrence en août dernier, à condition de payer un plus cher. Les automobilistes roulant avec un modèle d’un autre constructeur devront désormais payer 0,46 euro le kWh en heures creuses et 0,51 euro le kWh en heures pleines en moyenne.

Sur le même sujet – Tesla va allonger les câbles de ses Superchargeurs, voici pourquoi c’est important

Notez que vous pouvez également souscrire à un abonnement de 12,99 euros par mois pour payer le même prix que les possesseurs d’une voiture Tesla. Quoiqu’il en soit, il est certain que la concurrence va grimacer face à cette annonce. À titre de comparaison, les stations Ionity affiche un tarif de 0,79 euro le KwH, contre 0, 40 le kWh chez Lidl.