Tesla baisse les prix aux Superchargeurs et annonce des heures creuses

Après une année 2022 où Tesla n'a cessé d'augmenter les prix de la recharge aux Superchargeurs, la compagnie a enfin annoncé une accalmie sur ses prix. Les prix dans les stations sont à la baisse de 10 % en journée et de 20 % la nuit, la compagnie ayant instauré un nouveau système d'heures creuses.

Temporairement ou pas, les prix de l’électricité semblent repartir un peu à la baisse. Alors que le prix de son kilowattheure a récemment grimpé jusqu’à 67 centimes, Tesla a décidé d’abaisser la pression sur les automobilistes français en baissant ses prix aux bornes de recharge à 61 cents. Si l’on est encore loin des prix appliqués en été, les dix pourcents de remise accordés aux conducteurs de Tesla n’en sont pas moins appréciables. Le leader mondial de la voiture électrique ne s’arrête pas là. Il instaure également des tarifs de nuit, un peu sur le même principe que les tarifs en heure creuse des fournisseurs d’électricité.

Dans certains Superchargeurs, pour commencer, le prix du kilowattheure passera ainsi à 53 centimes entre 22 heures et 6 heures du matin. Tesla a tout récemment a franchi la barre symbolique des 10 000 bornes de recharge en Europe. Cette réduction de 20 % motivera probablement de nombreux automobilistes à se rendre à l’une d’elle pour faire le plein une fois la nuit venue.

Tesla créé un système d'heures creuses dans ses Superchargeurs

Les bornes Tesla sont ouvertes aux propriétaires de véhicules des autres marques, mais bien évidemment, ils devront payer plus cher. Le prix de la recharge diurne passe ainsi à 73 centimes par kilowattheure, le tarif nocturne restant encore indéterminé. On le voit, pour Tesla, la crise énergétique actuelle est autant un péril qu’une opportunité. Les prix de l’électricité sont en hausse constante, et ils risquent fort de décourager les acheteurs potentiels de véhicules électriques. Cela dit, la pénurie de pétrole est également l’opportunité de souligner les avantages des voitures électriques.

En plus de faire économiser des sous aux conducteurs, la recharge de nuit permettra également de soulager la charge qui pèse sur le réseau électrique en journée. Coupure des box cet hiver, coupure d’électricité sur certains appareils reliés à Linky, la liste des mesures visant à nous faire une plus grande sobriété énergétique ne cesse de s’allonger. En baissant les prix dans ses Superchargeurs, Tesla prend avantage de la situation autant qu’il rend service aux conducteurs.