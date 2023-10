Tesla va bientôt estimer le temps d’attente aux stations Superchargeurs

En début octobre 2023, Tesla a publié la dernière version 2023.38 du logiciel de son ordinateur de bord. Pour l'occasion, le constructeur a introduit plusieurs fonctionnalités inédites comme une plus grande transparence pour le partage de la localisation, ou encore l'ajustement automatique des fenêtres lors des mises à jour. Or et d'après le forum Not a Tesla App, la marque a intégré discrètement une autre fonctionnalité plutôt pratique.

Ce 3 octobre 2023, Tesla a déployé la nouvelle version logiciel de son ordinateur de bord. Avec la 2023.38, le constructeur américain a apporté plusieurs améliorations ainsi que quelques fonctionnalités inédites. On note par exemple une plus grande transparence sur le partage de localisation. En effet, une icône apparaît désormais sur l'écran d'infodivertissement lorsqu'une appli – y compris l'application Tesla – demande à obtenir vos données de localisation.

Tesla a également introduit une modification plutôt bienvenue qui permet d'éviter d'éventuels dommages sur vos fenêtres ou vos portières. En effet, lorsqu'on ouvre la portière d'une Tesla, les fenêtres se baissent légèrement et remontent ensuite automatiquement. Or, lors des mises à jour logiciel, il arrive parfois que les fenêtres ne s'ajustent pas, ce qui peut fatalement engendrer des dommages lors de la fermeture des portières. Tesla a réglé ce problème.

A lire également : Tesla va bientôt s’ouvrir aux applications tierces pour la recharge aux Superchargeurs

Tesla va prédire le nombre de Superchargeurs disponibles

Mais ce qui nous intéresse surtout avec cette mise à jour, c'est bien cette fonctionnalité dédiée aux Superchargeurs. Depuis ces dernières années, Tesla a multiplié le nombre d'informations sur les Superchargeurs accessibles aux conducteurs. On peut par exemple connaître le nombre de bornes disponibles à une station. Très pratique, à condition d'être à quelques minutes de la station.

Pour cause, ça ne sert pas à grand chose de savoir s'il reste des Superchargeurs à disposition si vous êtes à une ou deux heures de votre arrêt recharge. Rien ne dit qu'il restera des bornes disponibles une fois sur place. Et bien justement, Tesla prédira désormais le nombre de bornes accessibles à votre arrivée. Mieux encore, le conducteur pourra également avoir une estimation du temps d'attente à la station. Pour obtenir ces informations, Tesla se servira de votre localisation pour prédire approximativement votre heure d'arrivée à la station. Bien entendu, le constructeur utilisera également les données des autres Tesla qui se dirigent vers la même station pour déterminer la disponibilité des bornes.

Source : Electrek