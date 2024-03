Tesla : 4 nouveaux constructeurs vont bientôt gagner accès aux bornes Supercharger, voici lesquels

Tesla vient d’annoncer discrètement l’ajout de 4 constructeurs automobiles dont les voitures électriques pourront se charger aux bornes Supercharger. Ces derniers viennent ainsi s’ajouter à Ford qui a officiellement adopté le chargeur NACS sur ses véhicules il y a quelques semaines. Tesla indique que le réseau leur sera ouvert au cours du printemps 2024, sans donner de date précise pour le moment.

C’est désormais un fait, toute l’industrie automobile se bouscule pour adopter le chargeur universel NACS de Tesla sur ses voitures électriques. D’abord Ford, puis General Motors, c’est toute une vague de constructeurs qui signent un à un le fameux partenariat avec le patron de l’industrie. À ce jour, nous savons notamment que Volkswagen, Mercedes ou encore Nissan attendent désormais leur tour. Et ce n’est pas près de s’arrêter. Sur son site officiel, Tesla vient d’ajouter 4 nouveaux noms de futurs partenaires sur le réseau NACS.

Ou plutôt, la chose est enfin devenue officielle pour ces derniers. Voici les constructeurs désormais affichés sur le site de Tesla :

Rivian

General Motors

Volvo

Polestar

4 nouveaux constructeurs vont officiellement adopter le chargeur NACS au printemps 2024

Sans surprise, nous retrouvons donc General Motors, qui n’a pas tardé à signer son partenariat avec Tesla après Ford. Les deux entreprises devaient initialement entrer dans le réseau au mois de février. Aussi, on s’attend à ce que General Motors fasse son annonce officielle d’ici quelques jours. Du reste, Tesla indique de son côté que tous les nouveaux listés pourront se rendre à ses Supercharger d’ici le printemps 2024, sans plus de précision.

Nous savions également déjà que Volvo et Polestar étaient en lice pour l’adoption du chargeur NACS, mais nous ne savions pas encore quand celui-ci serait disponible. C’est désormais chose faite. Il y a fort à parier que l’année 2024 se terminera avec d’autres grandes pontes de l’industrie automobile qui auront rejoint la liste. En tout cas, comme le soulignent nos confrères d’electrek, on ne peut pas enlever à Tesla de respecter via ces partenariats son engagement d’apporter la technologie électrique pour tous sur le marché.

