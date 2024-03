Android Auto 11.5 : cette fonctionnalité IA très attendue arrive enfin

Google déploie la version bêta 11.5 d'Android Auto, introduisant la fonctionnalité tant attendue des résumés des notifications propulsée par l'intelligence artificielle qui promet d'améliorer l'interaction avec les notifications via l'Assistant.

La collaboration entre Google et Samsung a ouvert de nouvelles avenues pour Android Auto, notamment avec l'introduction de fonctionnalités exclusives pour la gamme Galaxy S24 en janvier. Ces innovations alimentées par IA, visent à rendre la conduite non seulement plus intuitive mais aussi plus sûre. Ce partenariat met en avant des fonctionnalités pratiques telles que des suggestions d'itinéraires, l'envoi automatique de l'heure d'arrivée estimée et la possibilité de passer des appels via des commandes vocales simples, réduisant ainsi la nécessité de manipulations manuelles.

En février, Google a apporté des précisions sur une autre avancée majeure pour Android Auto : les résumés de messages par IA, propulsés par l'Assistant Google. Cette fonctionnalité est conçue pour simplifier la gestion des longs textes et des discussions de groupe, en fournissant des résumés succincts qui facilitent la compréhension sans nécessiter une attention soutenue.

Android Auto 11.5 : la nouvelle bêta dévoile la fonction de résumé des notifications par ia

L'innovation principale de cette version bêta réside dans l'intégration de “Notifications avec Assistant“, marquant une avancée significative dans la gestion des alertes. Cette fonctionnalité permet à Android Auto de transmettre les notifications à Google pour des traitements avancés, comme la lecture vocale, sans pour autant les stocker. Cette approche souligne un équilibre délicat entre fonctionnalité et respect de la vie privée, une priorité pour de nombreux utilisateurs.

Cette fonction permet aux utilisateurs d'obtenir des synthèses des messages reçus, qu'ils proviennent d'individus ou de groupes, et offre la possibilité de répondre rapidement grâce à des modèles générés automatiquement. Malgré cette avancée, certains tests montrent que la fonctionnalité de résumé des notifications par l'IA, notamment pour des messages longs via des applications comme WhatsApp, n'est pas encore pleinement opérationnelle. Cela indique que Google pourrait encore être en phase d'ajustement de cette technologie.

Néanmoins, cette beta démontre que le déploiement de cette fonction est imminent, ce qui laisse présager d'autres annonces ou mises à jour dans un avenir proche pour Android Auto. Pour ceux désireux d'explorer cette nouveauté, Google facilite son accès via le Google Play Store, permettant ainsi une installation simple et rapide. Cependant, il convient de garder à l'esprit que les versions bêta peuvent inclure des bugs susceptibles d'impacter l’utilisation d'Android Auto.

Source : smartdroid