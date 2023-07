Chargeur Tesla : Volkswagen veut l’adopter à son tour après Ford et General Motors

Après Ford, General Motors, Volvo ou encore Rivian, c'est au tour de Volkswagen d'entrer en négocations avec Tesla pour adopter le connecteur NACS.

Que partagent Ford, General Motors, Volvo, Polestar et Rivian ? Hormis d'être des constructeurs de voitures électriques, toutes ces marques ont décidé d'adopter le chargeur NACS, le fameux connecteur de Tesla.

Depuis mai 2023, l'entreprise dirigée par Elon Musk s'est lancée dans une vaste conquête du marché américain de la recharge. L'ambition est affichée : reléguer le Combo CCS au second plan et faire du NACS le principal standard de recharge électrique aux Etats-Unis.

Comme dit plus haut, Ford est le premier à avoir signé un partenariat avec Tesla, suivi ensuite de General Motors, de Volvo, de Rivian et de Polestar. D'ailleurs et face à l'engouement de ces constructeurs, plusieurs états américains se sont également rangés en faveur de l'adoption du NACS. C'est par exemple le cas du Texas qui souhaite que la norme soit intégrée rapidement sur toutes les stations de recharge installées sur son territoire. Plusieurs fournisseurs d'énergie ont d'ailleurs protesté contre cette mesure.

Volkswagen veut adopter la norme NACS à son tour

Or, nous venons d'apprendre qu'un autre constructeur est tenté d'adopter le connecteur NACS à son tour. Et autant dire qu'il s'agit d'un acteur majeur de l'industrie automobile : Volkswagen. La firme allemande, qui est à la tête de plusieurs marques prestigieuses comme Audi, Bentley, Bugatti, Porsche ou encore Lamborghini, a déclaré dans un communiqué qu'elle était en pourparlers avec Tesla pour installer sur ses véhicules électriques des ports compatibles avec les prises de Tesla.

Cette déclaration fait suite à l'annonce d'Electrify America, l'opérateur de recharge aux USA du constructeur, qui a confirmé l'ajout dans un futur proche de prises NACS sur ses stations. “Nous nous réjouissons de l'accès de nos clients nord-américains à des infrastructures de recharge supplémentaires et nous visons toujours à améliorer l'expérience de recharge grâce à des normes ouvertes et à une interopérabilité transparente”, a déclaré Michael Steiner, membre du conseil d'administration élargi de VW.

Avec l'arrivée de Volkswagen dans la “coalition NACS”, Elon Musk se dote d'un allié de poids pour la démocratisation de sa technologie de charge. Pour cause, VW est le 4e vendeur de voitures électriques en Amérique du Nord (numéro 1 en Europe), derrière Tesla, Ford et General Motors, deux marques déjà acquises à la cause. La prochaine cible du milliardaire n'est autre que Toyota. Dans un tweet, le patron de Tesla a invité la marque nippone à “rejoindre la coalition NACS”.

Source : The Verge