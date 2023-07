Chargeur Tesla : Nissan va lui aussi adopter la connectique sur ses voitures électriques dès 2025

La coalition de constructeurs automobiles ayant récemment décidé d’adopter le connecteur NACS, le chargeur de Tesla, vient d’accueillir un nouveau membre : Nissan. Ils sont désormais près d’une dizaine à avoir rejoint le mouvement.

Tesla et Nissan ont conclu un accord qui permettra au constructeur japonais d'adopter la norme de recharge NACS, donnant ainsi aux conducteurs de voitures électriques l'accès au vaste réseau de Superchargeurs de Tesla à partir de l'année prochaine. Nissan rejoint donc Mercedes ou encore General Motors, qui ont déjà annoncé la même chose il y a quelques semaines.

Nissan est non seulement la première marque japonaise à accepter d'ajouter le chargeur à ses voitures, mais aussi la première marque asiatique. Pour Nissan en particulier, il s'agit d'une nouvelle importante. L'entreprise est l'un des pionniers de la révolution des véhicules électriques grâce à la commercialisation précoce de la Nissan Leaf en 2010.

Lire également – Chargeur Tesla : voici la liste de toutes les voitures électriques concurrentes qui sont compatibles

Le chargeur de Tesla arrivera chez Nissan en 2025

Nissan utilise actuellement deux normes de connexion différentes pour ses modèles : CHAdeMO pour la Leaf et CCS1 pour l'Ariya, ce qui ne leur permet pas d’être rechargées sur les bornes de Tesla. Le CCS a peut-être eu la force du nombre en termes d'équipementiers l’utilisant, mais les voitures électriques de toutes ces marques ont rapidement été dépassées sur la route par la masse des Model 3 et Y, et il est difficile de contester la supériorité du réseau de superchargeurs de Tesla, que ce soit en termes de fiabilité ou de nombre de chargeurs déployés.

Le constructeur a donc annoncé que cela changerait dès l’année prochaine. Entre le printemps 2024 et 2025, les conducteurs de véhicules électriques Nissan pourront accéder à 12 000 points de recharge de Tesla aux États-Unis et au Canada grâce à un adaptateur qui leur sera fourni. En 2025, les voitures électriques Nissan seront équipées du connecteur NACS. Il sera directement intégré dans le véhicule, ce qui éliminera le besoin d'utiliser un adaptateur.

« L'adoption de la norme NACS souligne l'engagement de Nissan à rendre la mobilité électrique encore plus accessible, dans le cadre de notre vision à long terme Ambition 2030 d'une plus grande électrification », a déclaré Jérémie Papin, président de Nissan Americas. « Nous sommes heureux de permettre aux conducteurs de Nissan EV d'accéder à des milliers de chargeurs rapides supplémentaires, ce qui renforce la confiance et la commodité lors de la planification de trajets longue distance ».